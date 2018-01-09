繼2017年推出「為你加油」形象廣告，成功造成廣大迴響，富邦金控今天宣布推出2018年度形象廣告─「正向轉動世界」。延續音樂MV的風格，富邦金控此次更邀請到舉重金牌國手郭婞淳、富邦悍將棒球隊林哲瑄等人入鏡，找尋讓每個人堅定前進的支持力量。充滿活力朝氣的歌曲、感動人心的畫面，富邦金控將以「正向轉動世界」，在嶄新的2018年帶給所有人滿滿的正向力量！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控2018年度形象廣告特別邀請到五位和富邦有深厚關係的主角來演繹，包括：富邦金控贊助的舉重金牌國手郭婞淳、富邦悍將棒球隊林哲瑄、富邦身心障礙才藝獎得主林靖嵐、富邦藝術基金會合作之聲音藝術家吳燦政、富邦產險農作物保險保戶吳東益。他指出，從這五位主角身上，也彰顯了富邦對於體育、社會公益、藝術文化的長期深耕支持，以及對客戶的傾力關懷。富邦金控一直從各個層面具體實踐「正向的力量」品牌精神，而邁入2018年，我們也會持續努力「正向轉動世界」，並將這份力量傳遞給更多人！

2017年富邦金控以「為你加油」形象廣告，真實呈現社會各族群樣貌，搭配感動人心的音樂，傳達每個人都有正向力的品牌精神，在YouTube也創造了近290萬點閱率、在臉書創造了超過370萬觀看次數。2018的年度形象廣告「正向轉動世界」，再度由知名音樂製作人侯志堅創作，以更貼近社會大眾的觀點，重新詮釋「正向的力量」在每個人日常生活中的意義。

「是什麼聲音能轉動你的世界？」MV中以這個問題為切入點，舉重金牌國手郭婞淳感性透露，不斷聽到觀眾的加油聲「加油加油！婞淳加油！」，「其實真的是你們的力量，去幫助我把142公斤舉起來。」林哲瑄也分享，女兒的加油聲就是他最大的動力，讓他想要把每件事情都做得更好！

富邦金控2018年度形象廣告「正向轉動世界」，即日起電視廣告正式上線，12月28日起在富邦金控YouTube頻道上線，目前在YouTube已破240萬點閱率、在臉書創造了超過160萬觀看次數。歡迎大家一起感受郭婞淳、林哲瑄的風采，找到自己轉動世界的力量！此外，富邦金控也將於1月中下旬推出網路影片徵選活動，邀請大家觀看「正向轉動世界」MV影片後，拍攝影片詮釋屬於自己正向的力量，第一名獎金高達10萬元，歡迎大家踴躍投稿，用創意轉動世界！