醫療軟管編織成另類時尚 弘光畢展本周六開放參觀

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）醫療軟管、排油煙管、賽璐璐片居然搖身變成美麗裝飾品與花朵！弘光科技大學化妝品應用系與美髮造型設計系9日聯手舉辦畢展，配合今年即將舉辦的「臺中世界花卉博覽會」，以「綻放-超現實」為主題，學生應用巧思，用編織、高溫塑形的方式，把醫療軟管、排油煙管、賽璐璐片居然搖身變成美麗裝飾品與花朵！

往年兩系分開在上、下學期舉辦畢展，妝品系主任周怡真、美髮系主任王曉芬表示，「妝髮在造型上密不可分」，因此，今年起兩系擴大合併辦理「綻放-超現實」聯合畢展，總共展出16組作品，學生發揮所學，相互切磋技術、激發創意，用創新、顛覆傳統的思考模式做整體造型，把不起眼的素材變得時尚，13日下午6時在圓滿戶外劇場還有一場展演，免費開放民眾觀賞。

美髮系總共設計7組跟花有關的造型，「蒼穹」這組利用雨後的彩虹、日出雲彩、雷雨這些頭髮造型，搭配花瓣、花朵剪裁的服裝，描述有陽光、雨水、空氣這三個生命元素才能滋養出絢麗花朵。

弘光美髮系學生用上千條編織繩子做造型，搭配帶刺的仙人掌花髮型，呈現驕傲冷漠的沙漠之花。（圖片來源：弘光科大公關室）

「漠世」整體以荒漠色調為基底，上千條純手工編織繩子象徵被世事束縛，搭配帶刺的仙人掌花髮型，呈現驕傲冷漠的沙漠之花；「White Drean」以白色服裝搭配髮型，展現蒲公英從開花結果到展翅飛翔逐夢的精神；「Cosmopolitan」用百花之王丹花來銓釋新時代女性的自信美。

妝品系則有9組展出，妝品系總召徐珮榕說，同學利用巧思及巧手把各種冷冰冰異材質變得豐富多元、具有彩色的生命力，像「凝」這組10位同學，便用賽璐璐片高溫塑形製作花瓣，模特兒穿上花瓣裝化身精靈，搭配臉上畫出星空妝，呈現花瓣散落的美感。

「尋臟」這組10位同學則用15萬根的束帶，用手工一條條串聯出衣服、頭飾、配件、鞋子，甚至連塑膠排油煙管也變成主要裝飾。「Awaken」這組8位同學，使用打針的止血帶、打點滴的醫療軟管，編織花蕊圖騰，模特兒臉上的妝則用糖、鹽、亮片、粉混合點綴，傳達出花蕊綻放的激情糾葛。「韌」這組9位同學主打科技風，模特兒髮妝上都畫出電路板的符號，並卻用最簡單的紙張、泡棉，創作出獨特前衛的造型。

弘光妝品系學生使用打針的止血帶、打點滴的醫療軟管，編織花蕊圖騰。（圖片來源：弘光科大公關室）