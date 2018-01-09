富邦產險連續17年蟬聯「千大製造業最推崇的產險公司」

富邦產險以專業損防技術及創新風險管理服務備受肯定，連續第17 年榮獲現代保險雜誌「千大企業保險購買行為及滿意度調查-最受推 崇的產險公司」，並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、 「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優， 亦多年蟬聯社會新鮮人最嚮往的產險公司， 彰顯富邦產險的熱情服務與專業表現， 在企業主及新鮮人中均獲青睞與肯定。

富邦產險36年來穩居市場龍頭，將滿足客戶需求及提供優質服務作 為經營目標，秉持客戶導向的原則，除堅持「客戶需求在哪裡， 富邦就在哪裡」的服務理念外，亦研發創新商品及多元服務， 率先為客戶提出風險管理方案。

富邦產險資深副總林金穗表示，將「消極的事後補償」轉化為「 積極的事前預防」， 富邦產險損害防阻部門由各領域工程專家團隊組成， 與學術機構共同建構地震、颱風模型，並引進國際災後搶救技術，協 助客戶於災後快速回復營運，減少營運中斷與財產的損失。針對近年 多起國際資安事故，富邦產險結合國際知名資訊安全風險管理顧問， 首創企業資安諮詢、資安健檢、資安加固、 資安保險及資安應變等全流程資訊安全解決方案， 期能提升國內企業資安風險管理能力。

林金穗表示，除專業損防技術與風險管理服務，富邦產險亦支持政府 環境保護政策，並呼應國際永續保險原則，推出「 富邦產物環境污染責任保險」， 提供加油站業者污染風險控管的保險商品， 期能推動企業完善自主管理，減輕清除整治費用負擔， 創造環境管理績效及政府、企業、環境三贏局面。

一直以來，富邦產險以穩健的經營態度持續成長， 在各大國際信用評等機構連年獲得傑出成績，包括中華信用評等公司 (twAA+)、S&P(A-)、Moody’s(A1)及A. M.Best(A)等，亦獲台灣保險卓越獎等多項肯定。 完善的經營策略與穩健的財務狀況讓客戶安心選擇富邦產險作為企業 的風險守門員，協助企業穩定發展。