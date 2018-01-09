新北市成立全國首座「特教學生職業試探暨體驗教育中心」

全國首座「特教學生職業試探暨體驗教育中心」於今( 9)日於光復高中揭牌，同時也是新北市第11所職業試探暨體驗教 育中心，新北市長朱立倫特地蒞臨陪伴埔墘國小及光復高中國中部特 教學生一同體驗傳統米食─米苔目及芋圓的製作。

朱立倫市長表示，本市領先全國將技職教育向下延伸至國小，自 前(104)年起，陸續於新泰國中、鶯歌國中、正德國中、三民高 中、五峰國中、板橋國中、大觀國中、瑞芳國中、樟樹國際實中、 福營國中及光復高中成立11所不同職業類群的職業試探暨體驗教育 中心，預計今(107)年再成立4所，整合資源提供學生發揮創造 力之實作場域。

新北市教育局長林奕華表示，新北市教育局重視全人職涯發展，率全 國之先全面推動「新北技職3.0」之系統性技職教育政策，針對「 職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段進行 整體性規劃，培育符合國家及產業發展需求之人才。其中「 推廣中小學職業試探暨體驗方案」，將技職教育向下延伸至國小教育 階段，特別整合現有高職資源，提供區域內國中小學生所需之職業認 知與試探教育課程。

光復高中106年增設集中式特教班，提供特教學生全方位完整之適 性教育服務，規劃「中西餐教室」及「餐飲服務教室」， 作為服務特教學生之職探中心。提供「米食料理課程」，以及商業類 門市銷售與清潔實務課程。光復高中曹永央校長表示，各縣市職業試 探暨體驗教育中心都是以一般學生需求進行考量，但特教學生在職涯 發展上會比一般生面臨更多挑戰，因此這次新北市教育局首創為特教 學生量身打造職業試探暨體驗教育中心， 未來國中小特教學生可以透過特別設計的職業試探課程，儘早找出自 己的職涯舞臺，對新北市特教學生來說是一大福音。

未來板橋地區的國小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或 寒暑假育樂營，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動， 提供國中及國小高年級特教學生對家事、商業類職業探索的機會， 並由高中職教師指導，發掘每個學生自我的興趣與性向。