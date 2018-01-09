台北富邦銀行統籌主辦富樂國際有限公司美金6.6億元聯貸案完成簽約

由台北富邦銀行、渣打國際商銀、星展銀行、兆豐國際商銀及國泰世華銀行統籌主辦之富樂國際有限公司(鼎固控股有限公司之子公司，以下稱「富樂國際」)4年期美金6.6億元聯貸案，本案於去年底完成額度募集，昨(8)日完成簽約，總計有24家銀行參與，認購熱烈，是2017年國內募集金額最大、參加銀行最多的聯貸案之一。

本聯貸案由台北富邦銀行擔任額度管理銀行，渣打國際商銀擔任擔保品管理銀行。除統籌主辦銀行外，總共吸引19家銀行參與本案，包括盤谷銀行、永豐銀行、華南銀行、台新銀行、東亞銀行、合作金庫、元大銀行、彰化銀行、中信銀、遠東國際商銀、凱基銀行、台灣企銀、上海商銀、臺灣銀行、新光銀行、台中銀行、板信、華泰銀行及日盛銀行，資金主要為償還既有負債及充實借款人與集團一般性公司用途。

台北富邦銀行執行副總經理暨法人金融總處總處長陳恩光表示，鼎固控股為台灣企業赴大陸發展不動產事業的典範，早在2001年鼎固即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉，並於2012年12月成功回台上市。回顧17年以來的發展歷程，鼎固成功的關鍵因素，在於「以一級城市為根基」、「以軌道交通為主軸」、「配合新市政規劃」及「厚植土地儲備」的經營發展策略，經營團隊的宏觀與遠見，讓鼎固成為這一波大陸經濟快速成長的最大贏家。