蔡英文：啟用M503航路衝擊兩岸現狀

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（9）日上午於總統府接見哈佛大學費正清中心訪問團（Fairbank Center for Chinese Studies）時，表示中國片面宣布啟用M503北向航路等爭議航路，不僅影響飛安，更衝擊政府一直以來努力維持的穩定現狀。

蔡總統致詞時表示，中國解放軍近日於太平洋周邊動作頻繁，這些活動不但迫使區域內的國家都必須做出回應，也提高了可能造成誤會和錯誤的風險。

提及北京方面在未與我國協商的情況下，就片面宣布啟用M503北向航路及三條W航路，蔡總統表示她已指示國安部門，就「國家風險最小化，區域合作最大化」的目標，妥為因應；另外，她也期待國際社會支持兩岸儘快展開協商。

蔡總統重申，在她執政之下，兩岸關係不會暴走，也不會走回不相往來的老路，然而亞太區域的和平及穩定，不只是台灣的責任，也是區域內各方都必須一起努力的目標。

台灣大陸委員會及國防部在中國於4日宣布啟用爭議航路後，隨即發表聲明表達嚴正抗議。

陸委會表示，中國不僅違反雙方於2015年達成的協商結果（中國保證M503航路僅由北向南單向飛行且W航路不啟用），而且刻意以民航包裝對台政治、乃至軍事的不當企圖，也有改變台海現狀的疑慮。

國防部則表示，中國逕行啟用爭議航路的行為，罔顧台海飛航安全，基於維護我國防安全之目的，國防部堅決反對中國使用未經協商之航路。

此外，民航局在5日也要求航空業者勿使用未經協商之航路，否則將有後續處置。然而，媒體報導，中國及香港所屬的四家航空，並未理會民航局的警告，在隔日仍持續使用爭議航道。

提及國防安全，蔡總統再一次重申，政府未來每一年的國防預算，都會穩定的成長，並指出「一個有能力捍衛自己、抵擋侵略的台灣，才是一個安全的台灣。」

蔡總統於去年12月29日發表年終談話時表示，未來政府每年的國防預算，都「會在合理的範圍內穩定成長，」然而談話中並未提及確切的增加金額。

不過，去年十月底國安局曾透露，未來國防預算每年將會以兩個百分比的幅度增加，而若遇特殊情況，還可再增加一個百分比。

費正清中心訪問團一行人包括該中心主任宋怡明（Michael Szonyi）、共同主任柯慶生（Thomas Christensen）及台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）等人。

創立於1955年，​費正清中心是哈佛大學所屬的研究中心，主要從事中國及兩岸研究。