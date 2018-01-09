把握黃金時間 熟記四口訣 避免腦中風失能危機

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）強烈冷氣團報到，台北市政府衛生局黃世傑局長提醒，當溫度降低時，血液濃稠度就會增加、血壓容易不穩定，易致血液在血管內凝固，誘發心臟病、急性中風，呼籲民眾要加強保暖；如果民眾突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難、臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等症狀，應該要儘速就醫接受治療。

近來因氣候變遷明顯，經衛生福利部以105年死亡人數依月份變動分析，2、3月死亡人數較去年增約2成，又以心血管疾病及肺炎最明顯，對於心血管疾病患者平日需加強心血管疾病預防，於日常生活進行自我健康管理，如定期檢查血壓，控制脂肪及鹽分的攝取量、戒菸、少喝酒、控制體重及適量運動等，並注意腰圍變化，男生不超過32吋(90公分)、女生不超過31吋(80公分)。

清晨5到6時，以及晚上8到9時，這二個時間除了氣溫低，也因為晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓的變化，尤其是心血管疾病患者、年長的長輩及肥胖等族群，一定要注意保暖措施，以免造成血壓升高，誘發心臟病及中風之急性發作。

依據2017年高血壓治療指引對於高血壓患者的建議，每天食用鹽攝取量應介於2-4克。如想要小酌暖身的民眾，則應注意每日酒精建議攝取量：男性30 克以下，女性 20 克以下。還有提醒三高與心血管疾病患者，應遵照醫囑按時服藥，定時測量血壓，避免熬夜，保持6小時以上充足睡眠。

出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫：

(一)心臟病徵兆：

胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

(二)中風徵兆：

2017年台灣腦中風學會特別設計台灣版腦中風口訣，並規劃「臨、微、不、亂」四大口訣：「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚、別「亂」快送醫，協助民眾及時評估腦中風徵兆、掌握黃金治療時間，遠離腦中風失能及死亡其風險。