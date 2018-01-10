彰化特色「鐵道學校」撿到寶　用廢棄文物妝點校園

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）彰化縣員林市靜修國小，是縣內唯一的「鐵道文化特色」校園，日前網路媒體「台灣遊行趣」與教育部合辦，票選全台十大特色校園，靜修國小也上榜，全校師生都雀躍不已。

《自由》報導，近年來教育部推動美化校園，讓教育建設增添美學元素，網路媒體「台灣遊行趣」特別利用票選及「特蒐」方式，評選出「全台十大美校」。

入選的其他學校包括花蓮西寶國小、台東豐原國小、新北市米倉國小、苗栗山腳國小、台中市內新國小、彰化村東國小、南投內湖國小、台南市六甲國小、高雄那馬夏民權國小。

《自由》引述獲選的靜修國小校長黃榮森說，其他美校大都位於鄉間，靜修是少數位於都會區的大校，而且不是以校內「建築」取勝，是把「鐵道元素」融入校園的規畫。

文內照片均翻攝自員林市靜修國小官網

他說，都市大校要找出「特色」很難，位於員林火車站附近的靜修國小，4年多前剛好遇到員林鐵路高架化，平面車站移到樓上，清出許多廢棄的鐵道文物，師生到車站「撿寶物」，透過分類編目成為「鐵道文物館」。

他說，後來經過鐵道迷的引薦，注入許多軟體建設，把鐵道意像，很自然的融入校園。

例如，車棚可以利用月台燈箱，走廊可以像車廂，牆壁可以出現火車3Ｄ繪畫，後來在縣府和市公所的補助下，又有鐵道圍籬和鐵道文學步道，進入校園，處處可以看到鐵道文化的巧思。

黃榮森表示，現在有家長成立「鐵道志工隊」，不定時參加鐵道文化活動，研究火車及車站的沿革，鐵道魅力景點，鐵道餐廳及便當，模型火車的蒐集，國外火車的知識…，鐵道文化學不完，大家樂此不疲。​

文內照片均翻攝自員林市靜修國小官網

黃榮森說，他現在也被封為「鐵道學校」校長，只要一有活動，他就「變身」列車長，替來訪的貴客剪票。他從中體會到，文化教育就是像這樣「自然的融入」，小朋友也可以快樂的學習。