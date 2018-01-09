(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)國家經濟之成敗，緊繫於政府之執政能力。

委內瑞拉左派當政後，經濟不斷敗退，現在甚至傳出連醫藥都買不到了。

日本《產經新聞》報導，委內瑞拉反美左派總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）上任之後，對藥品和原物料進口採行管制措施，並用補貼把價格壓低。但由於該國經濟情況惡化，使財政陷入困境，以無法繼續補貼藥品和原物料價格。甚至有報告指出，已經有理應能預防或治療的傳染病，開始在委內瑞拉蔓延，民衆健康狀況正陷於危機之中。

記者發現，在首都的藥局，藥架上竟然全是空的。店長表示，現在甚至連抗生素、高血壓和糖尿病的藥，都買不到了。

《比特幣人報》報導，面對國家破敗的經濟，委內瑞拉甚至有人想出奇招，透過現在正夯的比特幣，來躲過如噩夢般的通貨膨脹。

不過貪腐的政府，當然不會留給人民生路的。

委內瑞拉政府在去（2017）年12月22日，正式啓用比特幣「挖礦者」實名登記系統。雖然當局稱這樣是爲了掌握「他們是誰、他們在哪裡、以及他們在用什麼設備」，但這恐怕不是真心話。報導舉例，有一名挖礦者賄賂當局20000美金，保住了20台挖礦電腦中的九台。但誇張的是，當局現在竟然還聯絡他，要求他提供技術協助。

外界批評，當局恐怕根本不重視委內瑞拉人民生活，而只是一心想中飽私囊。

委内瑞拉總統亂玩經濟 人民沒藥吃苦哈哈

​