傳第三者介入？雅加達前省長鍾萬學　獄中申請離婚

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）雅加達前省長鍾萬學因褻瀆罪遭判刑入獄，上周末驚傳他向法院申請與結縭20年的妻子離婚。

鍾萬學在人生最低潮、身陷囹圄時提出離婚，除了讓外界摸不著頭緒外，也讓許多支持者不勝唏噓。

雅加達北區地方法院官員塔爾穆斯（Tarmuzi），以及鍾萬學的律師都已經證實這項消息。鍾萬學的律師表示，他除了申請離婚，同時也要求3個小孩的監護權。



據了解鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama，華文名字暱稱為 “Ahok”) 申請離婚的文件，是在1月5日下午，由律師團派人送到雅加達北區地方法院。

離婚申請書的照片，上周末開始，透過WatsApp在網路瘋傳，上面還有兩位律師的簽名。

​鍾萬學的律師雖證實該文件是真的， 但迄今尚未對外說明，鍾萬學申請離婚的原因。只說這是夫妻兩人間的私事，並強調離婚審判，不會對外公開。

這項消息震驚各界，因為在外界眼中，身為華裔的鍾萬學和林雪莉（ Veronica Tan）可說是鶼鰈情深，在政治路上不離不棄。即使鍾萬學在去(2017）年5月9日被判入獄後，也沒改變。鍾萬學是在去年雅加達省長敗選後的幾個星期，遭到判刑。

當時林雪莉在稍後一場公開記者會中，宣讀鍾萬學的信，解釋他為何不上訴的原因。林雪莉當天因情緒激動曾當場淚崩，因而登上媒體頭版。

據中央社報導，鍾萬學是因為面對政敵持續進逼，企圖指控鍾萬學擔任雅加達省長任內涉及貪污，才忍痛向妻子提出離婚以護妻小。並非如某些印尼媒體報導的，有第三者介入。