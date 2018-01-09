澳洲同婚法正式生效！新郎與新郎、新娘與新娘終可交換誓言

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）澳洲眾議院去年十二月以壓倒性票數通過同性婚姻合法法案，成為第26個准許同性伴侶走入婚姻的國家，許多同志伴侶當天0時就舉行婚禮，包括澳洲短跑選手Craig Burns與交往3年的男友Luke Sullivan步入禮堂，成為澳洲第1對完婚的同志田徑運動員。

在長達數個月的議會表決以及公投後，部分情侶因為特殊情況已於去年完成相關儀式，其他的同性伴侶也終於可在1月9日正式結婚，盛大的同志婚禮今日紛紛於澳洲各地舉行，新郎跟新郎、新娘跟新娘，終於可以互相交換誓言，結為連理。

#CommonwealthGames hopefuls Luke Sullivan and Craig Burns tied the knot shortly after midnight, becoming one of the first gay unions in Australia following historic marriage equality reforms https://t.co/Wk5dXGg74p pic.twitter.com/0LKfTHfwGw — AFP news agency (@AFP) 2018年1月8日

根據媒體報導，這對幸福的新人到目前在社群媒體上已經收到無數來自網友的祝福，準新郎Sullivan表示：「我的Instagram訊息夾已經被充滿愛與支持的訊息給塞爆了，雖然我不認識也與這些人素未謀面，但這些訊息真的非常令人感動。」

「婚姻平權對澳洲來說是個很大的進步！」婚禮主持人Sarah May Alexander表示，澳洲同性婚姻的合法化，讓她更熱愛他的工作。她告訴ABC News：「直到幾個月前，在我主持的婚禮上，我都必須使用一些帶有性別歧視的字眼，宣布婚禮上「男人與女人」的結合，而今天，我終於可以大方的宣布，婚姻是屬於兩個相愛的人的結合！」

Update: We've dug through Hansard and @timwilsoncomau appears to be the first ever Member to propose on the floor of the House. pic.twitter.com/NLGLxpYIrm — Australian House of Representatives (@AboutTheHouse) 2017年12月4日

另外，澳洲眾議院在2017年12月4日進行法案辯論時，率先發言的37歲眾議員威爾森（Tim Wilson），也向坐在公眾席的同性伴侶柏格（Ryan Patrick Bolger）求婚成功。

新法案推翻了2004年前總理約翰·霍華德（John Howard）的立法，明確禁止同性伴侶之間的婚姻。澳洲是目前同性婚姻合法化的第26個國家，另外亞太地區同婚合法的國家還包括臺灣跟紐西蘭。