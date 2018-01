澳洲同婚法正式生效！新郎與新郎、新娘與新娘終可交換誓言

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導)澳洲眾議院去年十二月以壓倒性票數通過同性婚姻合法法案,成為第26個准許同性伴侶走入婚姻的國家,許多同志伴侶當天0時就舉行婚禮,包括澳洲短跑選手Craig Burns與交往3年的男友Luke Sullivan步入禮堂,成為澳洲第1對完婚的同志田徑運動員。

在長達數個月的議會表決以及公投後,部分情侶因為特殊情況已於去年完成相關儀式,其他的同性伴侶也終於可在1月9日正式結婚,盛大的同志婚禮今日紛紛於澳洲各地舉行,新郎跟新郎、新娘跟新娘,終於可以互相交換誓言,結為連理。

#CommonwealthGames hopefuls Luke Sullivan and Craig Burns tied the knot shortly after midnight, becoming one of the first gay unions in Australia following historic marriage equality reforms https://t.co/Wk5dXGg74p pic.twitter.com/0LKfTHfwGw

根據媒體報導,這對幸福的新人到目前在社群媒體上已經收到無數來自網友的祝福,準新郎Sullivan表示:「我的Instagram訊息夾已經被充滿愛與支持的訊息給塞爆了,雖然我不認識也與這些人素未謀面,但這些訊息真的非常令人感動。」

「婚姻平權對澳洲來說是個很大的進步!」婚禮主持人Sarah May Alexander表示,澳洲同性婚姻的合法化,讓她更熱愛他的工作。她告訴ABC News:「直到幾個月前,在我主持的婚禮上,我都必須使用一些帶有性別歧視的字眼,宣布婚禮上「男人與女人」的結合,而今天,我終於可以大方的宣布,婚姻是屬於兩個相愛的人的結合!」

Update: We've dug through Hansard and @timwilsoncomau appears to be the first ever Member to propose on the floor of the House. pic.twitter.com/NLGLxpYIrm