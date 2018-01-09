全球晶片資安漏洞補破網　蘋果參一咖更新堵資料外洩

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國蘋果公司（Apple Inc.）8日針對iPhone與iPad手持設備用戶發布iOS 11.2.2作業系統更新，並建議所有使用者都安裝，才能自免於全球幾家半導體大廠的晶片處理器資安漏洞波及。

上周，半導體大廠英特爾（Intel）、安謀（ARM）、及超微（AMD）被爆處理器出現安全大漏洞，讓搭載這些晶片處理器的設備持有者，曝露在駭客解鎖竊取金融資訊與個資的風險當中。其中尤以英特爾的情況最為嚴重，安全漏洞達二處。採用這些晶片處理器的設備製造商與雲端服務商隨後發布聲明，指已採必要措施防堵駭客侵入。

安全專家指出，被命名為「Spectre（幽靈）」漏洞影響英特爾、安謀、和超微等公司晶片，另外名為「Meltdown（災難）」的硬體漏洞影響英特爾及部份安謀晶片處理器，讓駭客得以讀取電腦記憶體，盜走帳號和密碼。iThome報導，Spectre破壞了不同應用程式之間的界線，允許駭客存取其它程式的機密資訊，比起Meltdown，Spectre較難執行，但也較不容易防範。

CNET報導，這些漏洞讓駭客在設備植入惡意病毒後，能更容易取得用戶的密碼與加密密鑰。

採用到英特爾與ARM處理器的蘋果，也無法倖免於此劫數，坦言所有Mac系統和iOS設備都受到影響，但目前尚未聞有客戶因此遭受損害，並在8日發布更新軟體iOS 11.2.2補破網，以降低漏洞造成的影響，建議使用者都要升級。