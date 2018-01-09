(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓《東亞日報》發表快報，指出表面上是中國著名的北韓飯店，但實際上是北韓間諜活動據點的「七寶山飯店」（칠보산호텔），在今（9）日稍早，遭到中國政府強制關閉。

《東亞日報》記者捕捉到張貼關閉公告的畫面。這份署名「七寶山有限公司」的公告説明，由於受到瀋陽市工商行政管理局要求，該公司決定在9日正式關閉，並停止一切經營活動。另外，「七寶山飯店」的招牌，也已遭拆除。

中國政府已經闡明，北韓資企業需要在1月9日前，撤離中國。雖然「七寶山飯店」將法人代表人轉到中國公司，試圖隱藏身份，躲過制裁，但最後仍難逃當局法眼。

「七寶山飯店」是一間4星級酒店。根據《tripadvisor》，該旅館一晚住宿費用，要價台幣近2000元，網友評價也不錯，稱讚其有「朝鮮特色」、料理好吃、而且服務生都是「精選過的美女」。

該公司的股份一直由丹東的翔鴻集團和北韓分別持有。該集團老闆馬曉紅已在2016年遭到中國逮捕，而集團本身也由於涉嫌和北韓交易，而受到中國政府制裁。

中國最近開始願意配合國際腳步，對不斷挑釁的北韓進行制裁。這樣的態度轉變，勢必會對金正恩「王位」的穩固，造成巨大的影響。

例如韓國《東亞日報》先前轉述日本《朝日新聞》報導，川普和習近平在去（2017）年11月進行高峰會時，同意分享北韓制裁的履行狀況，以及制裁對北韓經濟的影響。

另外，內部人士還稱，兩位領導人在高峰會確認了以下三點（1）不允許北韓擁有核武；（2）不斷增強對北韓施壓，直到金正恩放棄核武；（3）提高制裁措施的透明度。

老大哥不挺了？ 中國關閉北韓間諜據點

​相關新聞：

​南北韓高官會談落幕 兩韓冬奧或將共同進場

朝鮮半島若出事 中國將不救金正恩？