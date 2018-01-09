「朱宗慶打擊樂團」榮獲臺北市政府文化局譽揚

（台灣英文新聞 /黃慧瑜 臺北綜合報導）臺北市政府文化局自2004年開始，籌組譽揚委員會，表揚對藝術創作、教育與推廣，以及文化環境有貢獻之藝文組織，譽揚委員會近日正式通過「朱宗慶打擊樂團」為106年度獲譽揚之藝文組織，成為第15個接受譽揚的藝文團體。

朱宗慶打擊樂團創立至今32年，是臺灣第一個職業打擊樂團，並有國際最具規模的打擊樂教學推廣系統。其藝術卓越、推廣普及、人才培育的全方位成就，對藝文發展貢獻良多。樂團創辦人朱宗慶不僅是傑出的打擊樂家，同時也是國內藝術行政領域指標性的人物，民82年他創辦了臺灣國際打擊樂節（TIPC）秉持了「讓臺灣走出去，世界走進來」的雄心來提升國內打擊樂環境，並與世界接軌；使臺灣成為世界打擊樂發展之重鎮。

「朱宗慶打擊樂團」秉持立足臺灣，放眼世界，以「傳統與現代融合，西方與本土並進」持續在藝術創作展現能量，邁向國際。在國內、外藝術殿堂及各種多元形式場合，都有質量兼備的卓越表現，並且持續建立標竿、超越高峰。樂團多次受邀參與重要的藝術節、劇院演出，活躍於歐、美、亞洲等地。曾參加法國巴黎夏日藝術節、匈牙利布達佩斯春季藝術節、日本世界博覽會、俄國莫斯科契訶夫國際戲劇節、維也納音樂廳等國際演出，受到權威樂評肯定，讓世界聽見臺灣。

朱宗慶打擊樂團結合演奏、教學、研究、推廣工作，全面推動打擊樂之發展，獨特模式與堅實基礎備受世界樂壇矚目與肯定。藝術總監朱宗慶曾獲得國際打擊樂藝術協會（PAS)頒發「終身教育成就獎」；105年，朱宗慶更獲選登上世界打擊樂界最高榮譽的PAS名人堂，以表揚他對打擊樂藝術的貢獻，更成為華人世界的第一人。

朱宗慶在藝術行政與管理、劇場經營、藝術教育等專業領域，亦長期耕耘、投入甚深，曾任國立臺北藝術大學校長、國立中正文化中心（國家兩廳院）主任暨改制行政法人首任藝術總監，現任國家表演藝術中心董事長等重要職務，對於帶動臺灣表演藝術與藝文生環境之發展，具有多面向的影響力。

臺北市政府文化局自2004年開始，籌組譽揚委員會，表揚對藝術創作、教育與推廣，以及文化環境有貢獻之藝文組織，譽揚委員會近日正式通過「朱宗慶打擊樂團」為106年度獲譽揚之藝文組織，成為第15個接受譽揚的藝文團體。

朱宗慶打擊樂團創立至今32年，是臺灣第一個職業打擊樂團，並有國際最具規模的打擊樂教學推廣系統。其藝術卓越、推廣普及、人才培育的全方位成就，對藝文發展貢獻良多。樂團創辦人朱宗慶不僅是傑出的打擊樂家，同時也是國內藝術行政領域指標性的人物，民82年他創辦了臺灣國際打擊樂節（TIPC）秉持了「讓臺灣走出去，世界走進來」的雄心來提升國內打擊樂環境，並與世界接軌；使臺灣成為世界打擊樂發展之重鎮。

朱宗慶打擊樂團自創立以來，秉持立足臺灣，放眼世界，以「傳統與現代融合，西方與本土並進」持續在藝術創作展現能量，邁向國際。在國內、外藝術殿堂及各種多元形式場合，都有質量兼備的卓越表現，並且持續建立標竿、超越高峰。樂團多次受邀參與重要的藝術節、劇院演出，活躍於歐、美、亞洲等地。曾參加法國巴黎夏日藝術節、匈牙利布達佩斯春季藝術節、日本世界博覽會、俄國莫斯科契訶夫國際戲劇節、維也納音樂廳等國際演出，受到權威樂評肯定，讓世界聽見臺灣。

朱宗慶打擊樂團結合演奏、教學、研究、推廣工作，全面推動打擊樂之發展，獨特模式與堅實基礎備受世界樂壇矚目與肯定。藝術總監朱宗慶曾獲得國際打擊樂藝術協會（PAS)頒發「終身教育成就獎」；105年，朱宗慶更獲選登上世界打擊樂界最高榮譽的PAS名人堂，以表揚他對打擊樂藝術的貢獻，更成為華人世界的第一人。

朱宗慶在藝術行政與管理、劇場經營、藝術教育等專業領域，亦長期耕耘、投入甚深，曾任國立臺北藝術大學校長、國立中正文化中心（國家兩廳院）主任暨改制行政法人首任藝術總監，現任國家表演藝術中心董事長等重要職務，對於帶動臺灣表演藝術與藝文生環境之發展，具有多面向的影響力。