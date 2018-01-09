【沖繩美軍直升機】沖繩縣長開炮 痛批日本中央無能無恥

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)沖繩縣昨（8）日下午，又傳出美軍直升機「緊急降落」事故，引起當地民衆恐慌和不滿。沖繩縣長甚至直接開炮，批評日本中央政府無能。

日本《產經新聞》報導，對於昨日發生的事故，沖繩縣長翁長雄志在今日表示，沖繩縣民時時身處危險之中，並對中央政府作出嚴厲批評，稱「日本（中央）政府根本不夠格做當事人，我希望他們不要恬不知恥」。

直升機墜落地讀谷村的村長，則對到訪村公所的防衛省沖繩防衛局局長表示，希望在搞清楚原因前，暫停飛行作業。

而稍早，日本防衛大臣小野寺五典，也就此事和美國國防部長馬提斯，透過電話交談。根據日本《NHK》，小野寺向馬提斯表示，沖繩1月6日才剛發生美軍直升機緊急降落，昨日就又出事了，導致當地民衆人心惶惶，希望美方採取具體行動，防止類似事件再次發生。

對此，馬提斯也直接表示「對不起」，並強調美方已經認識到問題的嚴重性，會盡全力處理。

沖繩縣長會對中央政府作出如此強烈譴責，原因在於美軍在沖繩不斷出事，嚴重影響民衆生活。且根據沖繩縣政府發佈的資料，日本全國的美軍設施，有大約七成集中在沖繩。

例如《琉球新報》在上個（12）月13日上午發佈號外，指出當天早上美軍CH53直升機玻璃框，從空中掉落在沖繩「普天間第二小學」操場。根據沖繩縣政府確認結果，有一名國小四年級學童，因玻璃框掉落時產生的風壓而導致擦傷。

玻璃框的大小為1平方公尺，掉落在操場正中央。縣政府說，當時約有50名學童在操場。日本防衛省表示，美軍承認掉落玻璃框的是他們的直升機。

除了直升機之外，美國大兵還出現過更脫序的行爲。

日本《朝日新聞》報導，去年（2017）11月在沖繩那霸市，傳出美國駐日軍人酒駕撞死人的意外。警方逮捕了肇事的美國海軍陸戰隊隊員詹姆士馬克林，而他也承認自己酒駕。

【沖繩美軍直升機】沖繩縣長開炮 痛 批日本中央無能無恥

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緊急降落之美軍直升機（圖片來源：美聯社）