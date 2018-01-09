交通部：最快半年後　風景區可收「觀光保育費」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部首創「觀光保育費」，相關收費辦法近日將公告。未來各觀光區、自然人文生態景觀區，得依國籍(國內外旅客)、淡旺季等，向旅客收取30 到200元不等的費用，專款專用推動自然生態及人文景觀的保育工作。

交通部說，辦法公告後，各地接續會評估是否加收、畫設範圍、公告費率等，最快半年後上路。

《聯合》引述交通部官員說，過去各地風景區收的停車與清潔費，須上繳統籌應用，未來加收的觀光保育費將專款專用。

以東海岸國家風景管理處為例，東管處表示，轄區內以封閉型的綠島觀光區，最可能收取觀光保育費。初步構想是隨船票或機票收取附加費，這筆收入則擬用在培訓保育員、解說員、為清理海洋垃圾志工添購設備等。

《聯合》引述東管處副處長高堂貴說，每年約有20多萬人次造訪綠島，他們要考慮的是環境承載量，包括垃圾清運、淡水電力使用量、汙水處理量及遊客增加對生態的影響。

但高堂貴也說，不少靠觀光為生的綠島居民，可能擔心遊客會因此不來綠島，強調東管處不會貿然實施，後續將舉行座談與公聽會，說明保育費可達成改善觀光環境、保育物種等的雙重功效，會盡力溝通取得共識。

另外，有民眾反映收費辦法未設計兒童、學生等優惠規定，交通部官員表示，規費法未定兒童、學生為減收對象，但該辦法有明定各機關學校辦理業務或教育宣導得減收或停收，兒童、學生參加學校活動會有優惠，但若跟家人一起出遊則無優惠。