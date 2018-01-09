【慰安婦問題】韓強調問題尚未解決 日外相表示無法接受

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓外長康京和（강경화）在今（9）日發表了慰安婦問題的新方針，將把日本交付的10億日圓退回，並由南韓政府資金來代替，且不要求重新談判。

慰安婦問題，一直是日韓關係的重要焦點。

根據日本《時事通信社》說明，去（2017）年7月31日，南韓外交部為了驗證前總統朴瑾惠政府，在2015年12月與日本達成的慰安婦問題協定，而以外長康京和為首，設立該工作小組。工作小組內包含日韓關係、國際法和人權問題的權威人士，來共同調查兩國談判過程和協定內容，並把研究結果整理成報告書，供南韓政府參考。

而根據南韓《朝鮮日報》，工作小組指控，高階談判一直是黑箱狀態，不只是協議內容，當時的政府連韓方的負擔，都沒有公諸南韓人民，且「在慰安婦等歷史問題中，不應該只考慮韓日關係，而要準備考慮全盤均衡的外交戰略，讓韓國不至於在對外關係上，蒙受任何負擔」，並稱當時南韓外交部反對，在協議文裡宣告慰安婦問題已經達到「不可逆的解決」（불가역적 해결），但青瓦台（南韓總統府）卻相當強勢，當作沒聽見外交部的勸告。

此外，工作小組還表示當時韓方是強調日方「道歉」的不可逆性，但是到最後卻變成了「解決」的不可逆性。對此，當時外交部也指出這樣是不恰當的，但青瓦台也是視若無睹。

面對工作小組報告結果，南韓政府在今天有了新的動作。根據《日本經濟新聞》，康京和明確指出不要求與日本重新談判，不過會敦促日本持續努力，以回復這些女性的名譽。而日方對支援前慰安婦團體「和解與治癒財團」（和解・癒やし財団）出資的10億日圓，也將全數退回，並改由南韓政府全額負擔。至於日方資金之後該如何處理，會另行和日本政府協議。不過她也強調，雖然南韓不要求重新談判，但這不代表2015年的協議，能夠完全解決問題。

對此，日本外務大臣河野太郎也進行回應。河野表示，日本無法接受韓方對日方作出更多要求，並強調將要求南韓繼續履行原本協定內容。此外，面對記者提問日方出資的10億日圓將作何處理，河野回應日方將先對韓方表達抗議，再詢問其發言究竟用意何在。

【慰安婦問題】韓外長表示不再要求談判 但強調問題尚未解決

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日本外務大臣河野太郎 (圖片來源：日本外務省官網)