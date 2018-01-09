Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館 溫故知新 尾牙春酒專案

小團體聚餐不用愁! 不論是小型公司行號春酒尾牙或是歲末部門聚餐，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館即日起～2018.3.31止推出【溫故知新．共享歡樂尾牙春酒專案】， 10人以上 即可訂席，為您敬備各式大小包廂與宴會廳場所，凡10人起~50人之大小團體，皆有適合您的歡樂聚餐場地，為歲末迎新犒賞員工的最佳選擇！



Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館 提供義大利風味半自助套餐，由主廚陳重光設計多道精美西式牛排料理套餐，讓您的尾牙春酒不再千篇一律。西式套餐每位NT$1,680+10%、NT$1,950+10%、NT$2,200+10%等套餐選擇，嚴選美國頂級肋眼菲力牛排、低溫爐烤美國極黑豬、美國極黑和牛紐約客、烤蒜味波士頓龍蝦、美國極黑和牛紐約客牛排與肋眼上蓋雙重奏等多樣化頂級主餐選擇。

以上皆含半自助式沙拉吧，每滿十位再贈送精選紅酒一瓶，滿20位贈送果汁無限暢飲，加價購再享台啤、紅酒無限暢飲3小時。伴隨著Fresh & Aged牛排館輕鬆寫意的氣氛，不論是選擇在開放區用餐，享受著主廚在開放式廚房爐烤著香味四溢的牛排，或是選擇在專屬包廂裡，與同事共享私密歡樂的聚餐氣氛，均能滿足您在尾牙春酒聚餐的多重需求！



