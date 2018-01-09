【高手在民間】「黑手」老闆寫春聯　 4年義賣2千副做公益

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）1月5日彰化順興汽車老闆陳永聰在臉書po文，宣布「義賣愛心春聯」活動正式開始。他在臉書介紹，這個有意義的活動今年邁入第4年。

根據《自由》報導，「黑手」出身的陳永聰經營汽車修配廠與中古車行將近30年，他寫春聯送人有長達20年的時間。

4年前開始，陳永聰開始用義賣春聯的方式，來幫助有需要的人，每年大約寫600副春聯左右，總計義賣的春聯超過2000副。

陳永聰在臉書po文說，以往他都是自己寫春聯，自己賣。從去年開始，因為有十方功德行善團師兄、師姐的愛心購買及捐款，讓他可以專心寫春聯，節省很多時間。

1月1日陳永聰在臉書po文說：

十方功德行善團成立兩年了，走這條行善的道路的確很累， 我的太太女兒很累、我的員工很累，大家都很累，但我們從 來就沒有後悔過

陳永聰去年義賣愛心春聯所得23萬，不扣除成本，全額捐給芳苑「恩惠兒童及少年之家」。今年他的目標是30萬，不扣除成本，全額捐給芳苑「晨陽中輟生住宿學園」。

Po文中介紹，「晨陽中輟生住宿學園」的宗旨，是針對中輟生個別處遇，採取適合的教育，輔導中輟生發展個人長才與潛能，讓他們逐漸步入正軌。

前幾天陳永聰去參訪「晨陽中輟生住宿學園」，卻發現連基本住宿的地方都很簡陋，因此慎重評估考量下，今年決定將義賣愛心春聯所得，捐給晨陽學園。

由於陳永聰的汽車公司今年進行重新整修裝潢，所以中秋節過後，他就開始寫春聯。他邀請大家共同參與這個有意義的活動，一同為弱勢團體盡一份心力。

陳永聰的愛心春聯一副300元，他會以購買者的的名字捐出，今年的捐贈對象「晨陽中輟生學園」也會開立收據，寄給購買者。

陳永聰表示，由於今年較忙，所以提早在1月14日結束義賣。在陳永聰的po文底下，網名「心境」的「晨陽中輟生學園」代表，也留言感謝他。

春聯義賣資訊

時間：107/1/5-107/1/14

預約電話：04-7744567

地點：(順興汽車) 彰化縣福興鄉員鹿路一段12號

願意一起做愛心的朋友們，可以直接在陳永聰的臉書下方留言登記，春聯會在107/2/9之前寄給大家。住得較近的人，也歡迎到店裡拿。