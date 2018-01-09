英首相梅伊啓動內閣改組　多數留任

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）英國首相梅伊（Theresa May）啟動內閣改組，多數留任，但官邸消息來源指出，教育大臣葛林寧（Justine Greening）拒絕接受改組後的社會福利與退休金部門新職位，已經辭職。

梅伊8日啟動外界期盼已久的內閣改組，然而大部分的重要部長留任，包括大力推動脫歐的前倫敦市長強生（Boris Johnson）留任外相。

消息人士說：「首相對此感到失望，但尊重她辭職的決定。」首相辦公室已經證實葛林寧辭職的消息，並正式宣布，由海因茲（Damian Hinds）接任教育大臣。海因茲原任就業部長。

葛林寧是來自倫敦選區的國會議員，在脫歐公投期間支持英國留在歐洲聯盟，將回任下議院議員。

消息傳出不久，即有若干保守黨同僚發聲支持葛林寧。國會議員艾倫（Heidi Allen）在推特上寫道，對於葛林寧的離去感到「非常失望」。艾倫說：「我們的政府失去了這樣一位思想進步、願意聆聽、富同情心的女性，真是非常遺憾。」

葛林寧成為自11月以來第4位離職的內閣官員，先前內閣辦公室大臣葛林（Damian Green）、國防大臣法隆（Michael Fallon）和海外援助大臣巴特爾（Priti Patel）因各自不同的醜聞先後請辭內閣。