又來這招 中國製地球儀將主權爭議地區排除印度國土

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）加拿大印度裔人士群起對中國印製的世界地圖感到不滿，因為中國「自動」將具爭議的喀什米爾地區排除在印度國土之外。

這份中國印刷廠印製的世界地圖刻意將賈姆穆（Jammu）及喀什米爾（Kashmir）排除在印度國土內，引起許多消費者的不滿。自2017年起，這份世界地圖主要鋪貨地點為加拿大各大超市，包括Costco和 Homesense，購買地圖的消費者陸續發現這份地圖的不對勁之處，最後對此議題較敏感的印度裔人士更表示嚴正抗議。

喀什米爾（Kashmir）是位於中國、印度、巴基斯坦3國交界的地區，目前這3國也各占有部分區域，並一直存在主權爭議，中國方面宣示擁有該地區克里青河谷，（Shaksgam Valley）以及阿克賽欽地區（Aksai Chin regions），印度方面則認為此地屬於印度控制的喀什米爾地區。

印度與巴基斯坦在喀什米爾地區的主權爭議，70年來爆發多場衝突，中國始終希望能充當「和事老」，調停兩國紛爭，但建議遭印度斷然拒絕，強調只會與巴基斯坦商討領土問題，印度官方更曾於2010年明確告知中國，喀什米爾主權對印度而言，就像中國看待西藏和台灣主權。

印度和加拿大民族聯盟會（NAIC）主席Azad Kaushik稱：「一個國家現在可以通過商業和貿易行為介入戰爭，影響我們年輕一代的思想。」他還表示，在全球用貿易操縱地圖是一種新的戰爭方式。

據報導，這種情況已經不是第一次，在2017年12月份時，中國地圖製造商印製的地球儀同樣也自動省略阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），因中方宣稱擁有對該邦的絕大部分地區之主權，稱之為藏南地區，並將該地區劃入西藏自治區，不承認印度擁有該地區的主權。

購買該地圖的加拿大多倫多大學的Sadhna Joshi 教授認為：「避免國家的分裂為當務之急，而且這些地圖必須被退貨，也必須採取相關措施避免類似事件再次發生。」