會晤巴拉圭議長　蔡英文允諾增加巴國牛肉進口配額

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文昨（8）日接見南美洲友邦巴拉圭國家議會暨參議院議長盧戈（Fernando Armindo Lugo Méndez）及訪團，席間表示台灣進口巴拉圭牛肉的配額，今年將進一步增加。

蔡總統致詞表示，盧戈議長一行人是今年第一個來台參訪的友邦訪團，別具意義，也展現出台灣和巴拉圭的關係非常密切友好。

談到台巴合作成果，蔡總統提及，過去一年多來，兩國持續推動各項合作計畫，像是巴拉圭輸入台灣的牛肉配額，已經提高到ㄧ萬公噸，今年也會再進一步增加。

此外，蔡總統提及，去（2017）年7月兩國所簽署的《台巴經濟合作協定》（Taiwan-Paraguay Economic Cooperation Agreement）將於今年2月生效，可以預見，兩國的經貿關係將更加緊密。

經濟部國際貿易局資料顯示，台巴經濟合作協定旨在加強雙邊經濟、貿易、技術與投資合作，逐步開放並增進貨品貿易及促進雙邊投資，並以未來走向全面性的自由貿易協定（Free Trade Agreement）為最終目標。

國貿局指出協定內容分為兩大部分，其一為雙邊部分產品降稅清單， 其二為在科技與技術、中小企業及投資等領域的合作，以促進兩國經濟成長及發展。

另外，蔡總統進一步指出，台灣提供予巴拉圭的獎學金名額去年已經倍增到28名，今年起更將增加到40名；若是再加上其他獎學金的名額，今年將有55位巴拉圭學子來台就讀。

台灣與巴拉圭建交始於1957年。蔡總統於2016年甫就任時，曾至巴拉圭進行國是訪問。

外交部指出，盧戈議長率領參議員共7人於1月6日至10日來台參訪，期間除了晉見蔡總統，也安排會晤立法院副院長蔡其昌、外交部長李大維以及常務次長劉德立。

此外訪團還預計參訪亞洲新灣區（高雄多功能經貿園區內）、佛光山佛陀紀念館、科技相關產業，以及國立傳統藝術中心。