兌現承諾 林松煥：台灣捐助逾3.8億台幣助菲國馬拉韋市重建

（台灣英新聞 / 政治組 綜合報導）台灣駐菲律賓代表林松煥於當地時間8日下午在駐菲代表處舉行記者會時表示，台灣政府與慈濟基金會將為馬拉韋市難民提供10,780噸的白米及400間簡易屋，約新台幣3億8940萬元的人道救援。這是繼去(2017)年10月底，由菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布收復馬拉威後，台灣履行協助馬拉韋市重建工作的承諾。

林松煥表示，台灣政府與慈濟基金會共同提供將近6億披索（約新台幣3億8940萬元）的人道援助。台灣與菲律賓有著長期友誼，願在馬拉韋市（Marawi）重建工作上貢獻心力，展現台灣人的關懷，盼難民早日重返家園，恢復正常生活。

《中央社》報導，本次捐贈的10,780噸白米將由行政院農業委員會向農民採購，市價折合菲幣約5億4千萬披索，透過慈濟與菲律賓社會福利部捐給馬拉韋市難民，第一批1,980噸已於2017年發放，今明兩年將各分發4,400噸。在簡易屋方面，慈濟與代表處將於2月著手現場勘察，決定搭建地點之後就會動工，希望在上半年完成。而每間簡易屋都是兩房，成本2,500美元，400間即100萬美元，這還不包括運費。

​《蘋果日報》報導，2017年5月23日馬拉韋市區爆發恐怖分子叛亂，經過五個月的圍剿，政府軍擊斃３名恐怖組織頭目與900多名恐怖分子。2017年10月23日，菲國國防部長宣布馬拉韋戰鬥行動結束。菲國總統杜特蒂也宣布，「馬拉威已從恐怖分子手中解放」。這起反恐任務造成造成逾千人軍警平民的死亡和逾20萬人流離失所。