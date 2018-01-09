通俄案特檢擬訊問 川普律師盼規模設限

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國媒體今天披露，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄羅斯干預2016美國大選的通俄案，會在數週內訊問美國總統川普，另傳川普的律師盼討論如何限定約詢的界限。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，穆勒是去年12月底在一場與川普律師團陶德（John Dowd）、塞庫洛（Jay Sekulow）的會面裡，提出訊問川普的議題。華郵並引述接近川普人士指出，訊問川普將涉及有分額限制的問題，時間可能會在數週內。

一名知情的消息來源今天稍早表示，川普的律師團已在討論有關川普可能得作證一事。國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普的律師在討論總統接受通俄案調查有關的訊問。

NBC引述3名知情人士指出，川普的律師12月底已和穆勒辦公室的代表見面，討論任何這類訊問的相關事宜，像是訊問場所、訊問長度，以及法律標準與訊問形式的選擇。訊問形式的選項包括以書面回答代替正式面談。

路透社報導，穆勒調查通俄案，到目前已讓前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、前競選幕僚巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）2人，認罪曾向聯邦調查局（FBI）探員說謊。而前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）與曼納福特的合夥人蓋茨（Richard Gates），則被起訴洗錢，但2人尚未認罪。

​美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的律師已在就穆勒的訊問要求預做準備，並希望能限縮訊問規模。據其他知情消息來源表示，穆勒的調查小組不會在未訊問過川普的情況下結束調查。

整個週末川普也未駁斥與穆勒調查小組談話的構想，當被記者問到是否會與穆勒見面時，川普還說「會啊」，隨即還說絕無勾結與犯罪，對稍早回說會與穆勒見面也沒進一步說清楚。

川普去年6月時曾說過，自己「百分之百」願意為開除聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）一事宣誓作證；開除柯米現恐成為調查有無妨礙司法的一部分。

曾於柯林頓政府時調查總統柯林頓與白宮實習生緋聞的前獨立檢察官史塔（Ken Starr）今天表示，川普「很可能」需在通俄調查結案前，與穆勒見上一面。

史塔告訴CNN：「（穆勒）為了完成調查及做出結案決定，必須這樣做。他需要與總統見一面、提問適當問題。」

總統如何接受檢察官問話也是件重要的事，史塔表示，川普律師與調查小組間可能需先行協商，基於尊重總統職權，穆勒不大可能發傳票傳喚現任總統。

最重要的是，刑事調查的訊問需在總統自願的情況下才能進行；穆勒或FBI不能強制川普直接向他們陳述，他只能被強制在大陪審團面前作證。

此外，CNN指出，川普接受穆勒調查小組訊問時，律師可以在場，但大陪審團審訊期間則不允許律師陪同。（譯者：中央社陳亦偉）1070109