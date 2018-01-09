美科學家：暖化影響澳洲北大堡礁　近20萬隻是母龜

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國國家海洋和大氣管理局的研究團隊8日，在《當代生物學》（Current Biology）刊登最新研究報告。研究人員發現，近20萬隻生活在澳洲大堡礁北方的綠蠵龜多數為母龜，此現象應與氣候變遷及溫度有關。

綜合《法新社》（AFP）與外媒報導，在澳洲大堡礁有兩個特定的綠蠵龜族群一同生活，分別是在南方的霍威克群島(Howick group of Island)、北方的雷恩島(Raine Island)、與Moulter Cay。科學家在海龜常覓食的區域將牠們帶回研究，透過內分泌和基因檢測，鑑別綠蠵龜的性別和牠們建構龜巢的行為。

據研究報告指出，近20萬隻生活在北大堡礁的綠蠵龜皆為母龜。研究報告也顯示，在北大堡礁較溫暖的海域出生的海龜，99.1%的幼龜與88.6%的成年龜都是母龜；而位於南大堡礁，生活在較冰冷的水域的母海龜比例只有65%－69%。

美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）生物學家也是本研究報告的作者，Michael Jensen表示，20年來北大堡礁的綠蠵龜都只生母龜。

澳洲世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）執行長Dermot O’Gorman表示，這個現象顯示這些位於氣候變遷第一線的珊瑚礁與環境生態，和大堡礁的珊瑚白化現象都有其關連。

O'Gorman說，澳洲必需採取有關措施來對抗氣候變遷以拯救大堡礁珊瑚和這群獨特的生物。如今，科學家已想出一些拯救綠蠵龜、增加生態平衡的措施，像是在海龜所築的巢上放置一些陽傘之類的，來降低海龜巢的溫度以協助孵化出更多的公海龜。

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