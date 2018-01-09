冷氣團逼近 農民為嬌貴作物防凍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）冷氣團逼近，目前正值屏東蓮霧和蜜棗採收期，農民嚴陣以待，有蓮霧農為蓮霧葉上「乳液」，避免葉子凍傷；棗農為棗樹施鈣肥和鉀肥，希望能安然渡過這波寒流。



蓮霧農王瑞雄今在他的臉書上寫道：「為了保護嬌貴的黑金剛蓮霧，防寒大作戰，噴擦植物性防凍天然乳液」王瑞雄解釋，這是一種植物性的液蠟，噴後48小時會在空氣中揮發，不會有殘留，防凍約有4至5成效果，可以保護葉子不被凍傷，避免落葉，這樣蓮霧就能保住。



棗農潘志民說，今(9)日蜜棗生產區高樹鄉下著雨，讓溫度又更低，棗農們都很擔心，一般只要溫度在攝氏10度以下，棗子就會凍傷，凍傷通常都不會是1、2棵，而是全面性的凍傷，這兩天，他在葉面上施鈣肥，地面上施鉀肥，保護棗葉不被凍傷落葉，只要葉子保住，就能保護果實。



高雄區農業改良場也呼籲農友做好農作物防寒措施，農改場表示，攝氏12度以下低溫即可能發生果皮損傷、落葉、落花、落果等現象，寒流期間山區果園需提前作好防寒措施，成熟度夠的棗、蓮霧果實能提早採收。



農改場表示，蓮霧園加強土壤保濕，低溫期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫；葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力並促進樹勢回復；正值幼果期的果實可考慮提早套袋，減少冷風的影響，必要時在果園周圍設立防風網，減緩果園降溫速度。