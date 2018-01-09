美官員談M503：反對陸這類單方面行動

（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）國務院資深政策顧問胡克（Brian Hook）今天表示，美國關切中國沒有和台灣諮詢，逕自修改民航航線的做法，「美國反對這種單方面的行動」。

國務院東亞暨太平洋事務局今天晚間舉行電話簡報會，胡克回答中央社記者詢問時，做上述表示。

中央社記者問，中國解放軍近來不但從海、空繞台，也宣布包括M503航路在內的民航新航線，M503更逼近海峽中線，這是否讓美國對印太區域的和平穩定有所關切？美國將如何保護自身在這個區域的利益？

胡克明白表示，美國確實關切相關報導，美國關切中國這種沒有和台灣的政府商量諮詢、就修改台灣海峽上民航航線的做法，美國「反對這類單方面的行動，也反對兩岸任何一方片面改變台海現狀」。

他還說，美國鼓勵台北與北京雙方展開建設性對話，這類民航航線及安全議題，應由兩岸雙方共同決定及討論。

他也重申，美國在兩岸的和平穩定有深遠利益，而美國和台灣人民的非官方關係，是基於非常堅實的架構及文件做為基礎，美國歷任8屆政府都信守維繫，也讓美國能和台灣穩健交往。

中國宣布啟用M503等靠近海峽中線的航路為民航新航線後，美國官方已表達關切，胡克是首位具名表達美方反對中國片面行動的官員。1070109