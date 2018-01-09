2017年出口創歷史次高　今年可望持續上揚

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣去（2017）年全年出口總值達到將近 3,174 億美元，較前年增加了13.2％，創下歷年次高紀錄，且已連續15個月呈現正成長。

工商時報報導，2017年出口總值是近七年最大增幅。另外，去年12月單月出口值為295億美元，也創同期歷史新高。

受到全球景氣復甦、科技產品效益增加，以及國際原物料價格上漲等因素影響，去年出口貨品中，占比最大的電子零組件增加了15.5％，積體電路增加18.1％；而機械、基本金屬，以及塑橡膠也分別增加21.1％、18.4％以及15.3％。

工商時報指出，去年進出口年增率皆雙雙終結連兩年負成長，出口方面，表現最好的電子零組件創下歷年新高，首度跨越千億美元的規模達到1,072億美元；此外，機械出口值256億美元，也是歷年最佳表現。

其中，主要出口國家（地區），中國與香港、東協占比仍是最高，且呈兩位數增勢，對中國與香港出口較去年增加16.0％，對東協則是增加14.2％；此外，對歐洲及美國出口也分別增加11.2％及10.3％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，2017年是豐收的一年，除了與2014年的歷史高點3,201億美元差距不到30億美元，台灣去年出口總值年增率13.2％，也僅略低於韓國的15.8％，而高於新加坡、日本、大陸、香港與美國。

對於2018年的進出口表現，蔡美娜根據外媒預測，今年台灣的出口仍有機會持續上揚。不過，因為基期墊高，今年出口的增幅會相對所減，另外，匯率波動、美國貿易保護主義與亞太地區地緣政治紛擾等因素，也可能會對貿易造成影響。