抗議男女同工不同酬 BBC中國新聞主編辭職

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）全球職場皆存在男女「同工不同酬」的情形，英國最大的媒體公司BBC亦然。BBC中國新聞主編格雷西（Carrie Gracie）7日晚上發表公開信，譴責BBC沒有妥善處理男女薪酬不均問題，決定辭去中國主編一職以示抗議。

綜合外媒報導，格雷西在BBC任職逾30年，2013年起開始擔任中國版編輯，中文十分流利，而且熟諳中國事務，後擢升為中國新聞主編。她在《Buzzfeed News》上公開表示，一直以來都懷疑自己的收入比男性還要少，自從高層要求她接下這個職位後，她便要求上級，希望自己能獲得跟男性一樣平等的報酬。

格雷西表示，在認為自己得到該有的薪資後，她就出發去北京。沒想到去年7月時，她發現在四位國際主編中，兩位男主編的收入比兩位女主編多出至少50％。雖然BBC認為，給格雷西的薪水已經代表了性別平等的承諾，但她堅持要人人平等，不過公司卻回應，「女性的工作價值遠低於男性」。

格雷西的公開信受到英國女性媒體工作者支持，有人稱讚她「勇敢又傑出」，在推特上用「#IStandWithCarrie」的標記表示支持。BBC發言人總編輯拉詹（Amol Rajan）則回應，公司已經開始進行獨立審查，以確保在薪資上「沒有系統性歧視女性」，相關報告也將出爐。