蓬萊新韻－2018中華插花藝術展史博登場  

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）「蓬萊在何許？渺在東海虛。其回五千里，上有神人居。」蓬萊是傳說中的仙山，也是臺灣寶島的雅稱；16世紀，葡萄牙人看見這美麗的島嶼亦忍不住驚嘆「IIha Formosa」(美麗之島)。花藝是根源於自然的藝術；在臺灣這片大地上生養著豐沛資源，山林蓊鬱，花草相襯，望眼皆是靈感來源，俯拾即是創作材料；花藝以在地植物為材，承載千古歷史人文風韻，因此，世上沒有天然生成的花藝，也沒有不受自然風土影響的花藝。

國立歷史博物館自1984年起即與中華花藝文教基金會合辦中華插花藝術展，每年訂定別具意義的主題讓花藝家發想、創作。今年度特以「蓬萊新韻」為題，藉由臺灣特有的地理及人文特性來表現花藝的傳承與創新，並透過展覽與所處的大地呼應，與這片土地上的人民對話，反思流轉的文化，尋找受地域因素影響下的臺灣藝術特質。

常言道：「一方水土養一方人。」其實，山水不但滋養人文，更造就一方花藝。花藝是門深刻的藝術，創作時考驗著創作者即興判斷的功力，花材如何選擇搭配，花器運用的依存關係，花型又如何象徵意境，以強調作品中的神韻氣質。氣韻生動的花藝所呈現的不僅僅是形式美感，更反映創作者內在的文化底蘊。惟有倚賴經年累月積累的文化滋養與性靈造詣，才能在創作過程中精準地將不凡神韻自然鎔鑄於作品間。

本次展覽特別從寫景、心象、理念、造型等不同面向切入，呈現花藝家與臺灣這片土地激盪出的絢爛光景。「寫景花」以臺灣秀麗景色，綿延的海岸線與深刻的山脈為象徵，傳達山林鬱鬱蔥蔥，瀑布壯闊之感，瑰麗的美景背後是堅忍卓絕的歷史。「心象花」則詮釋人們風骨與內心激昂、堅毅的意志。「理念花」則以「善」為中心，花藝家將所追求的人格理想融入創作中，表現圓融並濟。臺灣最美的風景是人，藉由花藝表現，實踐臺灣質樸、良善的人生關懷，開拓人生的無限美意與理想。最後，「造形花」師法自然，將臺灣的山川麗景，風土民情，悲歡離合與創作者的內在合而為一，得其意而忘其象，將造型精簡、凝練成無可名之形，留下無限迴響。

展覽自2018年1月12日起至1月21日止在國立歷史博物館一樓展出。中華花藝的特色不僅著重在視覺享受，更是生活中的心靈造景；花藝家生長於斯，作品深受這塊島嶼的自然風景、歷史記憶、多元文化暈染。