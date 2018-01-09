南北韓高層會談前夕　平昌冬奧傳遭北韓駭客鎖定　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）冬季奧運即將在2月9至25日展開，傳有駭客組織從上月起就把目標放在冬奧相關機構網絡，試圖取得機密敏感資料。資安公司McAfee更指這個「國家級」駭客組織使用的語言為韓語。

有其它媒體指中國與俄羅斯國家級駭客也有嫌疑。

北韓日前同意9日要和南韓進行高層對談，主要是討論讓北韓參加冬奧事宜，雙方將在板門店停戰村進行兩年以來首度的正式對話。北韓國際奧會委員張雄日前表示，北韓很可能參加2月在南韓舉行的平昌冬奧。

同一時間，國際奧林匹克委員會（IOC）宣布，已經為北韓參加冬季奧運「延後報名期限」。

就在雙方似乎要破冰之際，外電報導平昌冬奧冰上曲棍球隊伍和滑雪設備商卻收到一封偽裝是南韓國家反恐機構的電郵，內埋一病毒附件，開啓後可能會讓駭客有機會駭入他們的電腦。

Financial Times報導，McAfee高級分析專員Ryan Sherstobitoff指出，這回駭客的釣魚電郵以「info@」為開頭，目前至少已有一收件人誤啓附件。

McAfee警告，許多與平昌冬奧有關的組織都已遭到駭客組織鎖定，也提醒未來平昌冬奧網路攻擊事件只會有增無減，因為像這樣的國際活動，如冬季或夏季奧運，本來就容易吸引網路罪犯及國家支持的駭客組織來參一腳，看是否有可趁之機，取得重要情報或金融資料。