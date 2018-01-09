廣告指黑人是猴子 網友控H&M腦袋壞掉

（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）瑞典服飾巨擘海恩斯莫里斯公司（Hennes & Mauritz，H&M）一件童裝上的字樣稱黑人是「猴子」，廣告一出立刻招來社群媒體一片罵聲，H&M今天因此致歉並移除廣告。

法新社報導，H&M網站上一張黑人男孩身穿綠色連帽衫、印有「叢林裡最酷的猴子」字樣的照片引發眾怒。

加拿大知名創作歌手威肯（The Weeknd）曾為H&M代言並聯名合作，他推文寫道：「今早起床看到這照片既震驚又羞恥。我深深被冒犯，不會再與H&M合作。」

「紐約時報」（The New York Times）美國黑人專欄作家布羅（Charles M. Blow）推文寫道：「H&M，你們是腦子壞掉了嗎？」

黑人穿搭部落客耶波（Stephanie Yeboah）推文怒嗆：「這是H&M內部誰的點子，讓這個可愛的黑人小男孩穿上這件印著『叢林裡最酷的猴子』的連帽衫？」

「你們應該知道猴子是公認對黑人的種族歧視吧？」

也有網友將圖片重製，把連帽衫上的字樣改成「叢林之王」、「世界上最酷的國王」等，有人說：「H&M，你們可以這樣做。」引來網友爭相轉推。黑人饒舌歌手吹牛老爹（Diddy）也轉推該文，並寫道：「放尊重點！」

H&M告訴法新社：「這張照片已從所有H&M網站上移除，我們向任何可能因此受冒犯的人致歉。」這件長袖連帽衫沒有模特兒的產品圖樣網上仍能搜尋到。

H&M並非近幾年來唯一面臨廣告風波的大廠。2014年，西班牙時裝品牌颯拉（Zara）下架一件綴有黃色星星的條紋睡衣，因為這件衣服像極了猶太人被囚禁在集中營裡的穿著，引來眾人撻伐。

去年10月，個人護理品牌多芬（Dove）發布的廣告中，黑人女性脫衣後變成白人女性，多芬因此遭控種族歧視，後也為此致歉。（譯者：中央社梁元齡）1070109