勞團臥軌抗議修勞基法 上萬旅客受影響

（中央社記者黃麗芸、汪淑芬、楊淑閔台北8日電）為抗議勞基法修法，勞團人士今晚6時30分集結到台北車站南下月台臥軌抗議，造成部分列車暫停行駛，上萬名旅客受影響，警方於7時42分將人抬離，淨空軌道。

立法院臨時會今天開會，朝野協商勞基法修正案，勞團一早冒雨在立院周邊展開抗議行動；不料，桃園市產業總工會等勞團人士於今晚6時30分突然聚集到台北火車站台鐵南下第三月台，以臥軌方式抗議要求撤回勞基法修正案。

勞團抗議勞基法修法而臥軌抗議，造成上萬人受影響。台鐵統計，到晚間8時，影響上萬名旅客，台鐵譴責抗議者行為，影響大眾旅客的輸運權益。

台鐵統計，截至晚間8時，共影響列車19列、約1萬1250名旅客，上下行列車每趟延誤約10至25分。

勞團人士起初坐在月台上抗議，頻喊「拒絕過勞、撤回惡法」和「反對勞基法修惡」，要求立法院暫緩修法；內政部警政署鐵路警察局和台北市警察局中正第一分局警力也到場維護秩序。

勞團的臥軌行動共持續約2小時，過程中勞團表示，行政院長賴清德以為修勞基法是展現執政魄力，而且民進黨挾立法院居多數席次的優勢強行修法、拒絕協商，根本是「失控的列車」，令勞工工作條件更加血汗。

受到勞團臥軌抗議影響，台鐵部分列車也暫停行駛，造成上萬名旅客受影響，部分民眾也怨聲載道。

為維護交通秩序，警力持續增援，直到晚間7時38分時，現場員警們實施保護帶離，將臥軌的10名勞團人士一一抬離軌道到月台上，約至7時42分完成淨空。

鐵警局表示，晚間至少出動上百名警力，但因陸續增援，詳細人數仍有待確切統計；同時，後續將依集會遊行法、公共危險罪和鐵路法移送辦理。

除這次勞團臥軌抗議外，前兩次臥軌事件都跟關廠工人有關。民國85年，聯福紡織關廠，資深工運人士曾茂興帶領失業員工在桃園火車站前平交道臥軌抗議，遭判刑10個月，入獄後獲時任總統陳水扁特赦。

當年關廠企業欠下大筆勞工資遣費，勞動部前身勞委會委託銀行辦理「關廠歇業失業勞工促進就業貸款」，共有1105名勞工申請。勞委會於民國101年起循法律途徑委請向逾期未清償的勞工請求還款。

部分關廠工人認為這筆錢是勞動部秉持「代位求償」精神發給，而非借貸，不願償還，勞動部只好尋求法律途徑解決，雙方纏訟多年。

全國關廠工人連線成員毛振飛等人於民國102年2月5日在台北車站臥軌抗議，訴求政府「代位求償」；勞委會隔年決定撤回訴訟。1070108