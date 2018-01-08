勞基法修法立院朝野協商 時力宣布退出

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商勞動基準法部分條文修正草案，時代力量立委黃國昌晚間表示，對過水式的協商非常失望，將撤回所有時力的修正動議，不再參與接下來的協商。

蘇嘉全下午召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，晚間討論到第34條，輪班間隔時間相關條文時，蘇嘉全表示先休息到晚間7時繼續協商。

協商繼續進行後，黃國昌首先發言表示，協商到現在為止，讓他非常失望，勞基法「修惡」，對年輕朋友、對勞工是嚴重傷害，希望行政部門再想一想，把修正草案撤回去，前面都還不是深水區條文，卻完全感受不到行政院有怎樣的善意。

黃國昌說，藉著協商休息時間，黨團進行嚴肅討論後，認為「這樣過水式協商，沒辦法接受」，時代力量黨團不會再奉陪下去，不會再參與接下來的協商，也撤回所有修正動議。黃國昌隨即在晚間7時12分離席。

對於時力退出勞基法修正草案的朝野協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘說：「我也非常震驚啊，大家都要聽你（黃國昌）的嗎？」不過柯建銘也強調，不要受黃國昌影響，繼續討論其他條文。

行政院秘書長卓榮泰也說，「我也感到非常錯愕」，從下午到現在每個黨團都很誠懇討論問題，善意、有默契的對話持續下去，是行政、立法兩院非常好的互動，「用餐前後發生什麼問題，我也搞不清楚」。

卓榮泰表示，他受到行政院長賴清德的指令全程參與協商，顯示行政院對立法院所提意見極端重視，希望時代力量回來坐在這裡談，讓法案順利完成。

國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀說，少一個黨團，朝野協商等於沒有用，要不要再緩一下，去跟時代力量溝通？

不過，親民黨立委陳怡潔則說，事緩則圓，修法真的不要劃定時間表，「現在時代力量都走了，要怎麼好好協商？」