人道援助 台助菲重建馬拉韋市

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）中華民國駐菲代表林松煥今天表示，中華民國政府與慈濟基金會共同提供將近6億披索（約新台幣3億8940萬元）的人道援助，協助重建菲律賓南部毀於戰亂的馬拉韋市。

林松煥下午在駐菲代表處會議廳的記者會上說，中華民國政府及慈濟基金會將為馬拉韋市難民提供1萬780噸的白米及400間簡易屋。

馬拉韋市（Marawi）位於民答那峨島（Mindanao）中部，是南蘭佬省（Lanao Del Sur）省會，人口約20萬，居民以穆斯林居多。

​2017年5月23日馬拉韋市區爆發恐怖分子叛亂，經過數月圍剿，政府軍擊斃900多名恐怖分子，包括3名重要頭目。反恐戰事也造成165名軍警死亡、47名平民遇害，馬拉韋許多區域成為斷垣殘壁，20萬人無家可歸。去年10月23日，菲國國防部長宣布馬拉韋戰鬥行動結束。

1萬780噸白米是由行政院農業委員會向農民採購，市價折合菲幣約5億4000萬披索，透過慈濟與菲國社會福利部捐給馬拉韋市難民，第一批1980噸已於去年發放，今年和明年將各分發4400噸。

簡易屋每間有兩房，成本2500美元，400間即100萬美元，約為5000萬披索，這還不包括運費。

林松煥說，白米本月就會運抵菲國，會先送到民答那峨島大城伊里甘市（Iligan），再與菲方協調分發；在簡易屋方面，慈濟與代表處將於2月著手現場勘察，決定搭建地點之後就會動工，希望在上半年完成。

林松煥說，台灣與菲律賓有著長期友誼，願在馬拉韋市重建工作上貢獻心力，展現台灣人的關懷，盼難民早日重返家園，恢復正常生活。1070108