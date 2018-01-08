嚴防心血管疾病 禦寒保健8撇步

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據中央氣象局氣象預報資料顯示，明（9）日起鋒面正式通過，北部可能出現低於攝氏9度左右低溫。提醒心血管疾病患者，要適時增添衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物等，務必做好保暖措施，防止因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。

衛生福利部國民健康署提供禦寒保健8個要點，幫助家人與自己安度寒流衝擊:

1.保暖:在家或外出時，要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2.暖身: 剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.隨身攜帶保暖衣：由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，提醒65歲以上長輩，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。外出時有隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

4.避免大吃大喝及情緒起伏太大；勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

5.如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡，如經醫師囑咐為高危險群，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過40度；飯後2小時後再進行為宜！

6.運動時段要慎選:運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

7.慢性患者妥善控制病情；規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。

8.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

當氣溫降低時或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對於有三高的病人包括糖尿病、高血壓、高血脂影響不容小覷！除了慢性病病人要注意，包括長者、有抽菸或肥胖者都要小心因應氣溫的驟變。