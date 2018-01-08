中華汽車捐贈綠能電動車 新北市國中技藝競賽開跑

新北市政府教育局引進業界資源-中華汽車工業股份有 限公司今（8）日，在新北高工捐贈新北市11輛「emoving 電動機車」作為國中技藝教育課程及競賽車種，藉由透過捐贈教學設 備拋磚引玉吸引更多業界投入技職教育，培育國家技職人才。

教育局長林奕華表示，感謝產業界對於教育的支持，教育局首度於1 06學年度國中技藝競賽，引進電動機車做為「動力機械群機車基本 認識主題術科」競賽車種，藉此連結國中技藝教育與業界發展脈動及 趨勢。

中華汽車電動二輪營銷部黃奕元經理表示：中華汽車在推動綠能方面 著墨甚深，也希望透過學校實車教學模式累積同學對於電動機車的修 護實作能力外，期許綠能運具之人才培養能及早向下扎根，培植未來 汽機車產業的種子人才實力。

新北市國民中學技藝競賽自101學年度起至目前已培養超過500 位技職小達人。國中技藝競賽獲獎的學生，可在新北市高級中等學校 專業群科特色招生甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學 程等入學管道取得相關積分或優先分發的機會，期待每個孩子都能適 性且適切發展，在地就學。

新北市106學年度第1學期國中技藝教育班共開設「機械」、「動 力機械」、「電機電子」、「餐旅」、「食品」、「家政」、「商業 與管理」、「設計」、「土木與建築」、「農業」與「海事」及「 藝術」等12職群78校290班，共有 6,199人參加，106學年度國中技藝競賽預計辦理12職群2 9項主題競賽，為全國各縣市國中技藝競賽參與人數最多、規模最大 之比賽，自今(8)日始至107年1月12日(星期五)於「 新北市國中技藝競賽資訊系統」(網址http://203.72 .44.243/ntpctech/index.asp)開放各 國中線上報名，預計於107年2月23日(星期五)至107年3月1日(星期四)分別辦理競賽。