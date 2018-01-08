GO來富 賀豐收！交易富邦期貨國外期權商品送發財金

狗年將至，台股自2月13至20日止將展開為期8天的春節封關，但全球八大類商品行情依然持續運作，投資人在新春假期仍可輕鬆參與國外市場行情。同時，富邦期貨於1月1日起至2月28日止，推出「2018 戊戌新春 GO來富 賀豐收」交易優惠活動，凡於活動期間交易國外期權商品，就可獲得168元發財金，並有機會抽中最潮重量級iPhone X 256G、新光三越禮券8,000元，讓投資人掌握國外商品波動契機的同時，也能替自己賺取更多紅包。

富邦期貨總經理張雅斐表示，2018年金融市場主要觀察四個變數包括美國稅改政策和基礎建設的後續影響、美國中期選舉和台灣地方首長選舉、全球主要央行總裁人事變動，以及英國脫歐談判進展和義大利國會改選結果，所帶來的歐洲地區政經變數。在2017年12月底，美國總統Trump從選前承諾到現在的稅改方案，終於通過了兩院的投票和白宮的簽署生效，成為三十年以來最重要的稅制變革，為2018年美國企業格局打開新的篇章。

稅改方案中對金融市場影響最為深遠的，是企業稅率從35%下調至21%，將促使三大類型企業考慮將投資移轉至美國，包括使用美國原物料、美國企業上下游供應鏈，以及業務主要依賴美國內需市場等三類型企業。不論是亞洲大型企業或在海外美國企業都包括在其中，若是有規模的台灣企業因此出走，便會衝擊台灣整體產值，經濟成長率 (GDP)也會下降。另外，美國企業本身因稅賦減免而大幅增加稅後盈餘，再加上匯回海外獲利的部分，都為企業的擴張帶來條件，有利於進一步創造就業機會，這些因素也會影響到美國共和黨在11月的中期選舉，能不能繼續維持住兩院的多數席位優勢，若讓民主黨取得多數優勢，則會對Trump後續的政策帶來阻撓。

張雅斐表示，各主要央行在2018年的人事佈局也將對市場產生重大影響，FED總裁Yellen將在2月份任期屆滿，目前確定由Powell接任其位置，預期將維持緩步升息和放鬆監管的路線，美元指數期貨是否有回升的機會是重要觀察指標。緊接著在3月份，中國人民銀行行長周小川將退休，繼任人選對於人民幣匯率調控的態度，影響人民幣匯率期貨的波動程度。在4月份，日本央行總裁黑田東彥的任期屆滿，就日本首相安倍晉三所展現的態度來看，黑田的續任機會還是比較高的，但要注意的是，僅管最近的日本央行會議仍堅持超寬鬆政策的看法，但經濟數據已顯示日本就業市場的升溫，通膨數據也有穩定正向的小幅成長，因此，2018年若經濟復甦能夠持續，也許進一步改變日本央行官員堅持超寬鬆政策的態度，帶來日圓期貨轉向升值的潛在交易機會。

張雅斐進一步分析，未來的金融市場配置，在全球經濟普遍進入復甦的背景下，包括美股等主要指數期貨市場仍應以正面看待，雖然2018年仍有選舉和央行態度等多個變數，但也可能因此出現進場或加碼的機會；而匯率市場在同樣的因素下，也可能有多個事件性交易機會，尤其是歐元、日圓、英鎊等期貨商品將成焦點；至於在債市方面，考量到歐美央行都開始收手的情況下，仍應多進行避險操作為宜。

還沒加入富邦期貨「GO來富 賀豐收」的投資人，可至全台各地富邦證券、富邦期貨洽詢，將由專人協助您開啟國際投資的新契機，前100名實動新戶還可獲得交易寶典－「Ｋ線預見趨勢的力量」，更多活動訊息請至富邦期貨活動官網https://goo.gl/sx5uud