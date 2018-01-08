洪易與20名藝術家作品齊聚「94狂」特展

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）新竹市文化局與藝點點文創美學、崑山科技大學合作，邀請知名藝術家洪易與20名打破體制框限、忠於藝術信仰理念的藝術家在新竹241藝術空間展出「94狂 / 241英雄弄頭花」特展，邀請市民在新的一年，用藝術迎新春。

策展人黃文勇指出，「94狂：241英雄弄頭花」是今年新竹241藝術空間第一個檔期，邀集全台年輕藝術家，帶著熱情與想像，用各式媒材創作到新竹創作。

黃文勇說，洪易創作靈感來自他生活的環境與經驗，他從廟宇文化探掘台灣原生色彩，大膽活潑並充滿愉悅感，雕塑作品經常使用紅黃藍綠等強烈的原色，自發性以及原生性的創作風格，具有台灣獨特的視覺意象。

重量級藝術家洪易這次展出作品以今年生肖「狗」為主角進行創作，他表示，盼為大家獻上「新年旺」祝福；更期許搭起藝術家與政府和民間的橋樑，讓更多年輕藝術家能被看見。

洪易是國內受矚目藝術家之一，創作領包含平面作品、版畫、雕塑與文創，他的彩繪繽紛動物雕塑系列，更是打進國際藝術舞台，於美國舊金山、紐約百老匯時尚特區、華盛頓DC雙橡園展出大型戶外雕塑，將廟宇文化藝術風吹進西方，以動物狂想世界傳遞作者的熱情和歡樂，呈現台灣獨特的視覺意象。

此外，金馬獎最佳影片《血觀音》中貫串全劇的《遙遠的彼岸是彼岸花》畫作由自學創作者柳依蘭繪製，柳依蘭原本在醃筍工廠工作，國中畢業後就和醃筍工廠的少東結婚，並非美術學院科班訓練的藝術家，秉持對藝術熱忱、用心自學，將文學、藝術及哲學思想與人文思潮投入畫作，她的作品展現出人們內心掙扎的深刻情感及社會對女性投射的壓力，備受藝術界重視。