期中選舉前拉攏台商　中國國台辦劃「清晰紅線」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣2018縣市長選舉預計於11月底前後舉行，對岸涉台系統也已著手因應。上報報導，有兩岸官員透露，在中共十九大底定高層人事之後，對岸涉台系統已對此陸續展開新一波對台工作佈局，其中包括耕耘台商，傳達規劃中的惠台措施，以確保台商在兩岸議題的聲量。

據指出，就在上（12）月27日，中國國台辦以「宣介中共十九大精神」為主題，在四川成都召開2017年全國台協會長座談會，邀集150名台資企業協會會長與會，藉此機會聽取台商對兩岸政情的意見，並傳達規劃中的惠台措施，掌握台商對蔡政府一年多來施政的想法，以確保台商在兩岸議題的聲量。

我方官員研判，中方官員探詢相關議題對蔡政府及地方政府首長的支持度是否造成影響，為年底選舉蒐集相關訊息的意味十分明顯。

據轉述，中國國台辦主任張志軍在會中向台商代表說明十九大報告中對台政策方針，除根本目標及政策任務之外，更明確指出兩岸關係的「清晰紅線」，重申中方的反獨立場並未因兩岸政情變化而有所改變。

兩岸官員向《上報》透露，雖然根據以往經驗，兩岸議題通常在總統大選才會成為焦點，對基層選舉影響較小，然而此次基層選舉是蔡政府上任後第一次大型選舉檢驗，結果可能左右2020大選佈局，加上今年又逢中國政府換屆，涉台系統勢必藉此展示新政策成果，提前佈局的動作可以想見；除了廣蒐情資之外，預料未來幾個月涉台部門將陸續針對台商、台灣青年等目標對象提出新優惠措施，為接下來的兩岸政策拉鋸逐漸升溫。