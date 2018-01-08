駐菲代表：「涉毒」貨船非台灣籍

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）一艘貨船上週擱淺在菲律賓中部海域，涉嫌丟包古柯鹼，菲國媒體報導船是台灣籍。中華民國駐菲代表林松煥今天下午表示，這艘船不是台灣籍，台灣也不生產這種毒品。

林松煥下午在駐菲代表處召開記者會說：「金銘16號（JIN MING 16）貨船不是台灣籍，台灣船籍資料庫裏，並沒有這艘船。」

根據官方紀錄，這艘船已於2000年出售給西非的多哥共和國船主，船籍已轉為多哥。

2日傍晚，一艘「金銘16號」貨船因遭遇風浪在菲國北沙馬爾省（Northern Samar）海域擱淺。3日，菲國漁民在45分鐘航程外的海域，撈起約24公斤古柯鹼，菲國警方懷疑兩者有關聯。

菲律賓許多媒體近日臆測這批毒品來自這艘「台灣船」，損及台灣形象。

金銘16號船上有6名中國大陸人、2名香港人及擔任輪機長的1名陳姓台灣人。船長出示的文件顯示金銘16號為台灣籍，但經駐菲代表處向國內查證，發現船籍文件是假造的。

林松煥在記者會上說，根據船員的供詞，金銘16號是從海南島出發，正航向智利，船上的水上行動業務識別碼（MMSI）資料證實了船員的說法。

他澄清，菲國媒體近日的諸多報導，其中一則標題為「船員坦承 古柯鹼來自沉船」，內容並非事實，事實上，船員否認這批毒品是來自他們的貨船。

菲律賓警方仍在調查此案，並對台方協助調查表示感謝。

林松煥5日指示刑事局駐菲聯絡官南下探視陳男，致贈慰問金及拖鞋、泡麵等生活用品，並要求菲國警方給予陳男人道待遇，尊重他的法定權益。

駐菲代表處也在記者會上報告台菲近3年來合作掃毒的成果，包括破獲12個重大毒品案，搗毀3處地下製毒廠、1處轉運站以及抄截6個貨櫃，沒收超過1000公斤安非他命成品、逾8000公斤半成品，市價新台幣20億元。

林松煥說，台灣並非古柯鹼的生產地，台灣的氣候不適合種植古柯樹，駐菲代表處將繼續配合菲律賓政府掃毒。1070108