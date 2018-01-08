北市補助學童免費視力檢查　即日起到5月底止

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）3C產品氾濫，國小學童一旦近視往往每年會增加100-125度，因此為防治高度近視，台北市政府衛生局提供國小學童免費專業視力檢查，第一波到5月底止，提醒家長記得帶孩子持「護眼護照」或「護眼卡」至特約眼科醫療院所接受免費專業視力檢查。

台北市政府於102年全國首創提供國小二年級學童連續3年免費專業視力檢查，107年將納入五年級學童，全面守護國小學童視力健康。北市衛生局分析參加台北市高度近視防治計畫的學童視力檢查資料，近視度數平均年增加24-26度，遠低於文獻指出近視學童每年會增加100-125度，顯示透過多元化衛教宣導、個案追蹤管理與定期視力檢查，可以有效延緩近視度數增加及降低新近視個案發生。

台北市立聯合醫院和平院區眼科部楊佳靜主治醫師表示，北市府學童免費專業視力檢查包含散瞳前、後驗光；裂隙燈檢查；裸視視力及最佳矯正視力等項目。臨床上，學童視力檢查時，若沒有「散瞳」，很容易造成驗光量測的度數不準確，因為兒童睫狀肌收縮力很強，在驗光機接近時，所測得的近視度數可能會較深，就是俗稱的「假性近視」，因此，學童視力檢查時，應使用睫狀肌麻痺劑(散瞳劑)，才能量測出正確的度數。

楊佳靜醫師補充，尤其年紀越小罹患近視，就越容易成為高度近視者，高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變等，甚至會導致失明。若學童經檢查後發現已有近視，一定要遵照眼科專科醫師指示，配戴眼鏡或接受後續治療，並且改善錯誤用眼習慣，才能避免視力惡化。

北市衛生局也提醒家長假日應多帶孩子到戶外活動，避免長時間近距離的用眼行為，並做到為「每日睡滿8小時」、「天天5蔬果，均衡飲食」、「每天使用4電(電視、電腦、手機及電動)時間，不超過1小時」及「用眼30分鐘休息10分鐘」等健康的生活型態與正確用眼習慣。