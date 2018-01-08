沖繩美軍新年第一「包」　又傳直升機故障

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本沖繩警方在８日發佈消息指出，駐沖繩美軍疑又出包了。

根據沖繩當地報紙《琉球新報》剛剛發出的快報，沖繩縣警察本部接獲消息，指出今（8）日下午，在沖繩縣讀谷村海岸附近，疑似有美國軍方直升機緊急降落。雖然目前尚未傳出有人員傷亡，但警方仍將進行進一步調查。

美軍在沖繩頻繁出事，已經不是新聞。

《琉球新報》在上個（12）月13日上午才發佈號外，指出當天早上美軍CH53直升機玻璃框，從空中掉落在沖繩「普天間第二小學」操場。根據沖繩縣政府確認結果，有一名國小四年級學童，因玻璃框掉落時產生的風壓而導致擦傷。

玻璃框的大小為1平方公尺，掉落在操場正中央。縣政府說，當時約有50名學童在操場。日本防衛省表示，美軍承認掉落玻璃框的是他們的直升機。

當然，美軍出的包，不限於直升機掉落。

日本《朝日新聞》報導，去年（2017）11月在沖繩那霸市，傳出美國駐日軍人酒駕撞死人的意外。警方逮捕了肇事的美國海軍陸戰隊隊員詹姆士馬克林，而他也承認自己酒駕。對此，美軍司令部表示：「如果我國軍人無法遵守紀律的話，將會傷害到基地和駐在地社會間的情誼，導致我軍無法完成防衛日本的任務」，並且說「我向當地居民保證，我們美軍會是各位的好鄰居。我很感謝各位平日的幫忙。」

根據沖繩縣政府發佈的資料，日本全國的美軍設施，有大約七成集中在沖繩。在這樣不平等的負擔下，沖繩人還要接受美軍對沖繩帶來的各種麻煩，導致當地不時爆發反對美軍的示威遊行。

沖繩美軍新年第一「包」 又傳直升機掉落

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沖繩縣政府公佈之統計數據。其中「米軍」是美軍、「海兵隊」是海軍陸戰隊。（圖片來源：沖繩縣政府網站）