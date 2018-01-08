除欣賞超級月亮外  月球還有更多的故事

月球是地球唯一的天然衛星，見圖1，一般認為月亮形成於約45億年前，在地球出現的不久後。有關月球的形成有幾種假說，其中一個是，地球受到一次巨大撞擊所產生的碎片就是月球。

圖1：月球

月球的自轉與公轉時間一樣，都是27.3天。因此都是以同一面向著地球，換言之，我們從沒辦法直接看到月球正面以外的地方，見圖2；月球與太陽的大小比率與距離的比率相近，使得視野中大小與太陽幾乎相同，在日蝕時月球可以完全遮蔽太陽而形成日全食，見圖3、4。而被遮蔽的區域可參考圖5、6。

圖2

圖3：日蝕成因示意圖

圖4：日全蝕，取自WIKI，CC3.0，作者Luc Viatour

圖5：日蝕後地球被月球遮蔽的情況，取自Wiki

圖6：日蝕後地球被遮蔽的情況，取自Wiki

月球是第一個被人類登陸的外星球，由美國NASA的阿波羅計畫實現的載人登月任務。阿波羅8號在1968年曾載人環繞月球，並拍下照片，見圖7，1969年阿波羅11號首次載人登陸月球，美國阿波羅11號的指揮官尼爾·阿姆斯壯Neil Armstrong是踏足月球的第一人，見圖8、9，並說下膾炙人口的一句話：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步。（That's one small step for man, one giant leap for mankind.）」。1969至1972年人類共六次登月成功。

圖7：1968看見的地球。

圖8：阿姆斯壯登陸月球

圖9：阿姆斯壯

在1972年阿波羅17號之後，只剩無人太空船繼續拜訪月球。2004年後，日本、中國、印度、美國和歐洲太空總署(ESA)都發射了繞月衛星。這些太空探測器發現月球極地區域的坑洞土壤有水冰存在，及發現月球表面沒有液態水，其原因是因為太陽輻射會使水被分解並逸入太空。換句話說如果要建設及使用月球基地，水是昂貴的成本之一，因為水只能從地球運到月球。目前人類有重新登陸探測月球的計畫，如：美國、中國。同時因為國際太空站ISS將在2020退役，目前可能有製作月球太空站的計畫。

【潮汐效應】

月球與太陽讓地球產生潮汐效應，地球上的潮汐主要是來自月球牽引地球兩側引力強度的漸進變化，將在地球上造成兩處海面隆起。而太陽的引力對地球海潮的影響大約是月球的一半，它們相互的引力影響造成了大潮和小潮，見圖10。

圖10：大潮(左)、小潮(右)示意圖

【盈虧】

我們會好奇月球為什麼會有盈虧的現象，其答案就是月球繞地球只有面對太陽那面可以反射陽光，見圖11，可以了解不同時間點反射的狀況。而有些人也會好奇，如果反過來由月球觀察地球呢？理論上從圖9(左起)開始看到的地球可能是被自己擋住的樣貌如甜甜圈(日蝕的概念)，接著慢慢消退變成半圓，轉到地球正後方時正好完全看不見，再慢慢變成半圓，最後變成甜甜圈，如此週而復始，見圖12。同時我們可能會以為一個月球的夜晚只有一個地球形狀，但實際上地球形狀會不斷變化在一個月球的夜晚。因為月球的自轉相對地球較慢，1月球日是27.3地球日，也就是說有月球白天約有13.65個地球日，晚上約有13.65個地球日，在一個月球晚上就完成地球的盈虧變化，同時該盈虧變化的地球還在不斷自轉，24小時會自轉一圈，地球自轉速度約是月球10倍，而地球看月球看不出自轉情形，是因為月球一邊自轉一邊對地球公轉。

圖11：月相的變化，取自Wiki CC3.0，作者Orion 8

圖12：月球看地球的的盈虧變化，作者自製

【月球小百科】

1. 月球離地球距離384,000km，地球與月球通訊時的訊號延遲1.28秒。

2. 月球半徑1,737km，是地球的0.273倍(地球是6,371km) 。

3. 月球赤道10,921 km，是地球的0.273倍(地球是40,075km) 。

4. 月球表面積3.793x107 km2，是地球的0.074倍(地球是5.1 x108km 2) 。

5. 月球體積2.1958 x107 km3，是地球的0.020倍(地球是1.083 x1012km 3) 。

6. 月球質量7.3477 x107 kg，是地球的0.0123倍(約1/81倍，地球是5.972x1024 kg) 。

7. 月球重力1.622m/s2，是地球的1/6倍(地球是9.8 m/s2) 。

8. 月球自轉速度4.627 m/s，是地球的約0.1倍(地球是1674.4 km/h) 。

9. 月球一晝夜27.321地球日，太陽兩次升起的時間稱為一晝夜。

10. 月球公轉地球時間27.321地球日，公轉是繞地球轉一圈的意思。

11. 月球氣壓白天10−7 Pa(帕)，夜晚10−10 Pa，幾近真空，沒有空氣。是地球的10−12倍(地球是101kPa(千帕))。

12. 月球溫度攝氏-173到117度之間，地球溫度攝氏−89.2 到56.7度之間。

13. 由11、12可看出溫度劇烈變化，以及真空狀態使得水會溢散出去。

【欣賞太空中地球與月球同時拍下來的圖片】

圖13：由伽利略號在1992年拍攝的地球與月球。

圖14：由NEAR在1998年拍攝的地球與月球。

圖15：由Voyager號在1989年拍攝的地球與月球。

【結論】

由此我們可以更了解月球，以及月球環境對人類有多惡劣，月球環境非常不適合人類居住。即使月球離地球最近，但若與火星環境相比較之下，還是火星比較適合人類生存。這也就是SpaceX為何選擇火星作為太空移民的目標，但是目前有許多國家發現月球的洞穴可以作為基地，所以歐洲太空總署及中國是先選擇月球，但作者仍然認為選擇月球不是一個好選項。