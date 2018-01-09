金球獎演說撼人心 歐普拉選總統呼聲高

脫口秀女王歐普拉昨(8)日在金球獎頒獎典禮上發表振奮人心的演說，承諾女性、弱勢和被壓迫者「新的一天即將來臨」，事後她在後台受訪時表示自己並沒有參選總統的野心。

彭博報導，記者在後台訪問歐普拉（Oprah Winfrey）時，告知推特上流傳「歐普拉2020年選總統」一事，並詢問她是否打算參選，63歲的她回答：「沒有，沒有。」



路透社報導，歐普拉獲頒金球獎（Golden Globes）終身成就獎塞西爾戴米爾獎（Cecil B. DeMille Award）並發表上述演說後，推特便開始湧現「#歐普拉選總統」（#Oprahforpresident）和「#歐普拉2020」（#Oprah2020）等主題標籤。

本屆金球獎主持人、深夜喜劇演員塞斯麥爾斯（Seth Meyers）也藉由開場白鼓勵歐普拉參選。塞斯麥爾斯特別提到，傳出他2011年在白宮記者協會晚宴（White House Correspondents Dinner）上以總統川普為哏開玩笑後，川普便決定要角逐總統大位。



歐普拉在獲頒終身成就獎的演說中談到近來好萊塢沸沸揚揚的性騷擾醜聞，並特別提及日前過世的非裔女性瑞西．泰勒（Recy Taylor）。



瑞西．泰勒於1944年遭到6名白人男子輪暴，當時雖然這6人都向當局坦承犯案，但兩個全由白人男性組成的大陪審團卻拒絕將他們起訴。



歐普拉說：「此刻，我要所有觀看（頒獎典禮）的女孩們明瞭，新的一天即將來臨！當這新的一天終於破曉之時，會是因為有許多偉大的女性，其中許多人今晚坐在這個房間裡，以及許多了不起的男性拚命奮鬥，來確保自己成為能帶領我們前往一個再也沒有人必須說出『我也是』（Me Too）的時代。」



雖然歐普拉向彭博否認有參選總統的念頭，不過外界呼聲似乎將持續沸騰。歐普拉的長期伴侶葛蘭姆（Stedman Graham）今天被「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）問到歐普拉是否會參選總統時表示：「一切由人民決定。她一定會這麼做。」