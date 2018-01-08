〈時評〉空汙中的PM2.5主要來自境外，而不是汽機車與火力發電

空汙日益嚴重，然而各種胡言亂語相繼出現。認為火力發電是空汙主因，或是認為主因是來自汽機車而非境外，火力發電比汽機車的空汙多。這些都是不看客觀數據的主觀猜測，都是不負責任的說法。正確作法應該是直接看實際數據，再來下定論，與針對性的來找解決方法。首先要了解到近來塵霾主要因素是細懸浮粒子，也就是俗稱的PM2.5，本文將討論PM2.5的內容。

【觀察PM2.5來源比例】

觀察下列圖表，了解PM2.5來源情況。

圖1，取自環保署

由圖1可知PM2.5比例，但仍然不夠清楚，應該說清楚圖內圓餅圖是針對境內汙染源的討論，或是作一個針對性的圓餅圖，見圖2。

圖2

但圖2還是不如一次完整討論，所以依圖1資料進行重新製圖。由圖1可知PM2.5境內有60~66%，境外有34~40%，可得到圖3、表1(為方便起見，數據取中間值製圖)。

表1，單位：百分比

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圖3

環保署給的圖有境內汙染源的各自百分比，應該換算為，全體的百分比再來討論，見表2。否則只看境內種類的百分比，無法直觀的看出境內外的PM2.5差異。

表2，單位：百分比

我們應該觀察圖4這樣的圖才能知道境內外的PM2.5差異，很明顯的境外才是最大的PM2.5來源。

圖4

再繼續細分圓餅圖，可以知道大家最常在爭執的「火力發電」、「汽機車廢氣」、「境外來源」的PM2.5內容是否屬實，觀察圖5。並可以發現機車與火力發電在PM2.5的影響，遠少於境外。

圖5

【PM2.5有很大部分是來自境外】

PM2.5有很大部分是來自境外，見圖6，由圖可知境外來源就是中國。

圖6

圖6取自：Berkeley Earth的Air Quality Real-time Map

【結論】

由本篇可知PM2.5來源，汽機車(21.2%)與發電廠(4.5%)遠低於境外(37%)，所以認為「火力發電是空汙主因，或是認為主因是來自汽機車而非境外」，這是錯誤的講法，完全違背事實。同時發電廠產生的PM2.5佔全體約4.5%，這4.5%不全是火力發電，所以火力發電產生的PM2.5會低於4.5%，而汽機車產生的PM2.5佔全體約21.2%，故汽機車產生的PM2.5比火力發電多，所以認為「火力發電比汽機車的空汙多」，這也是錯誤的講法，完全違背事實。即使空汙不僅是PM2.5還有NOx、SOx、TSP、溫室氣體等化學物質，火力發電帶來的空汙還是比汽機車少。可參考文章：空汙問題根本是電力問題！

本篇非常強調PM2.5的比率基準點(母體)的重要性，因為如果用基準點(母體)不同的比率根本沒有意義。如果只單看PM2.5境外有34~40%、境內移動汙染源30~37%、境內工業汙染源27~31%，就說各來源各自佔約三分之一，這絕對是亂用統計，基準點(母體)完全錯誤，所以在討論比率的時候一定要注意基準點(母體)，否則沒有意義。

我們要用客觀數據的驗證、分析、討論，完全拒絕主觀討論。用主觀的想法來討論有客觀數據的內容，及亂用統計，這種事情在台灣的政論與媒體層出不窮，這完全是不該存在的行為，這樣的行為讓溝通淪為修辭學，簡直是浪費時間，沒有任何效率可言。如果不認可對方的嘴巴說說、胡說八道、主觀猜測，就應該找出正確數據，來停止這一場鬧劇。否則傳遞錯誤資訊，並誤導民眾，這是增加社會亂象、社會成本的主要原因。

H.G.Wells（美國著名科幻作家）：對於追求效率的公民而言，統計思維總有一天會和讀寫能力一樣必要。

C.H.Grosvenor（格羅夫納）：數字本身不會說謊，但說謊者卻需要統計。

C.R.RAO《統計與真理》：對統計學的一知半解，常常會造成一些不必要的上當受騙。/ 對統計學的一概排斥，往往會造成某些不必要的愚昧無知。

波提思：亂用統計比不說還可惡。

【補充：馬牙齒故事】

據說英國科學家弗蘭西斯，培根(Francis Bacon)講過一個故事：「約在1432年，一群有知識的貴族在爭論馬到底有多少根牙齒，這場爭論持續了13天，這些貴族們參考了許多書籍，仍爭論不修。到了第14天，一位年輕修士受不了這些長篇大論，就跑到院子將馬的嘴巴張開，計算牙齒的數目後回報貴族們。有趣的是：貴族們知道之後，竟然惱羞成怒，將年輕修士痛打一頓後再趕走。」這就是荒謬，明明可以直接得到答案，偏偏提出一堆理論來爭辯。