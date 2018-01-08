(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)面對中國日益積極的外交政策，美國智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）近日發表今（2018）年的風險預測報告，直接指控中國是今年最大的風險。除此之外，根據日本《共同通訊社》報導，美國官方可能在2月，發表新的核武戰略中期方針「核武體制檢討報告書」（Nuclear Posture Review）之概要：爲了保障對中國、俄羅斯和北韓的壓倒性核武優勢，美國將開發用於區域攻擊的小型核武，並且擴大核武在美國國防政策中的地位，不再限於嚇阻和反擊。這些都顯現出，美國對中國未來外交舉動感到強烈不安。

而更靠近中國的日本，也放出訊息，暗示該國對中國的外交政策感到不安。

《日本經濟新聞》轉述《共同通訊社》，指出日本外務大臣河野太郎於今（8）日在神奈川縣茅崎市的聚會中，強調，日本外交正面對危機。如果不改變政策的話，則必然無法保護日本國家利益。河野太郎認為中國加強在國際社會上的影響力，導致日本的外交立場相對上變弱。

河野還表示，中國現在積極地在其他國家，建設道路和橋墩等基礎設施，並說「現在不管到哪裏去，工地的看板都寫著中文」。此外，他還指出，現在在國際會議上，日本的聲音不再受到如往日般高度的重視了。

日外長稱中國強勢外交 使日本無法保護國家利益

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