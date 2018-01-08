馬克宏訪中首站抵西安 9日會習近平

法國總統馬克宏今天抵達中國，展開為期3天的國是訪問。馬克宏這次行程首站選在西安參觀兵馬俑，並會在唐代大明宮遺址發表演講，9日轉往北京會見中國國家主席習近平。

中國推動「一帶一路」對歐洲的影響也使馬克宏（Emmanuel Macron）此行倍受關注。他接受陸媒專訪時提到，歐洲和中國在「一帶一路」方面的協調至關重要，法國將發揮積極作用，這一切應在均衡的夥伴關係框架內進行，「投資規則應符合我們的標準和雙方共同期待。」

馬克宏於8到10日首度以總統身分訪問中國，行程以古都西安為起點。據法國國際廣播電台（RFI）報導，馬克宏7日突然決定改變日程，縮短參觀兵馬俑的時間，增加參觀大雁塔、回民街、清真寺的訪問行程。

中新社引述中國國際問題研究院研究員崔洪建分析，馬克宏訪中之旅從西安開始，說明他對「一帶一路」建設有積極認識，「本身是一個好兆頭」。

歐洲媒體日前曾報導，中國正在推行「一帶一路」計畫，歐洲雖贊成合作卻擔心因此被吞噬，馬克宏的北京行是否整合歐洲團結面對中國，是歐洲的期待。

對於「一帶一路」議題，馬克宏接受中國網專訪時表示，歐洲和中國的協調至關重要，法國將發揮積極作用。

馬克宏說，這一切應在均衡的夥伴關係框架內進行，「投資規則應符合我們的標準和雙方共同期待」，也要處處注意與不同夥伴國家的地方、企業和社會合作。

另外，對於英國脫歐後歐盟內部的經濟金融新格局，馬克宏認為現在談這個問題還為時過早。「但是，非常清楚的一點是，我們的目標是確立巴黎在歐洲的領導地位。形勢對我們極為有利。」