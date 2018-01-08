日俄蜜月　經濟合作換四島主權？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本和俄羅斯愈走愈近，也開始談在遠東地區的經濟合作。

日本《NHK》昨（7）日報導，在日俄經濟協力計劃的八個項目中，俄羅斯特別重視遠東地區的產業振興。對此，日本政府整理了具體的政策，包括協助建造農地灌溉與排水系統、修建港口設施、以及允許俄方出口牧草至日本。不過，計劃也要求俄方必須給與日資企業方便，讓它們可以更自由地，對俄羅斯遠東地區進行投資。

報導指出，安倍希望藉由日俄經濟合作，來解決兩國間「北方四島」領土紛爭，而在前（2016）年向普丁提了合作計劃。

今日，安倍在他的選區「山口縣下關市」召開的後援會集會中，表示「根據前年，我和俄羅斯總統普丁，在（下關市的）旁邊的長門市達成了長門協議，這一年（關於四島問題）有了相當大的進展。」

另外，安倍還在集會中透露，如果情況允許，他希望在今年5月訪問俄羅斯，來加快解決四島主權問題，以及二戰後日俄和平條約的締結。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽署二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在前（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也第一次談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會，加速合作的腳步。

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紅圈内即為北方四島（圖片來源：日本外務省網站，吳東文後製）