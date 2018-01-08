維骨力等31項藥品未來健保不給付 藥價恐喊漲

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛生福利部中央健康保險署今（8）日宣布，緩解骨關節疼痛的葡萄糖胺類指示藥品，經共擬會議通過將不給付，估計影響15萬人，健保年省新台幣1.4億元。

感冒藥、腸胃藥、銀杏萃取物、葡萄糖胺等928項指示藥品，一年用掉健保17億元，但健保在民國84年開辦時，精神是「保大病、不保小病」，健保法明訂「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」不納入給付。但因顧慮民眾用藥權益，採逐步縮減給付。

去年中華民國醫師公會全國聯合會去函提議，希望健保署落實健保法不給付指示用藥規定，有關感冒、腸胃不適等小病的指示用藥，應適用健保法第51條「指示用藥不給付」分階段剔除。

健保署今日表示，同意先剔除31項藥品，未來不給付葡萄糖胺類藥品，包括使用最大宗的維骨力，最快農曆年後實施。健保署行文相關醫學會評估意見，骨科、外科評估都表示這類藥品療效不是很明確。

此案已報全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議後通過，依程序報衛福部長核定，待核定後實施。

這些葡萄糖胺類指示藥品的用途是緩解骨關節疼痛，但若要達到治療效果，應使用處方藥，健保署有給付治療骨關節炎的處方藥，民眾治療不會受影響。

未來不給付的葡萄糖胺類品項共有31項，大部分藥品的支付價為每顆膠囊1.3元，最貴為一款口服溶液用粉劑，為32.2元，估計每年健保可省1.4億元。

其他數百項指示用藥，如感冒藥、腸胃藥等也會採雙軌制檢討，各醫學會可提出建議，健保署也已請相關醫學會評估指示用藥的醫療必須性、民眾使用多寡等，逐步檢討、剔除指示用藥給付，也降低民眾用藥衝擊。